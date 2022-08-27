В центре Омска в результате тройного ДТП перевернулась маршрутка

UPD: По данным омского УМВД, в аварии пострадали девять человек. Предположительно, виновником ДТП стал 25-летний водитель ВАЗ-2107. На пересечении улиц Пушкина и Думской он проехал на красный свет и врезался в пассажирскую маршрутку. Микроавтобус опрокинулся на проезжую часть и задел внедорожник «КИА».