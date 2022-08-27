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В центре Омска в результате тройного ДТП перевернулась маршрутка

27 августа 13:27
Фото: Город55
В аварии участвовали ВАЗ-2107, внедорожник и микроавтобус.

Очевидцы сообщили Городу55 о крупной аварии в центре Омска, на улице Думской возле Театральной площади. Там на боку лежит, предположительно, маршрутка. Рядом ВАЗ-2107 с искореженным капотом и внедорожник, в который, видимо, въехала «семерка».

Рядом стоят машины ГИБДД и скорой помощи, в том числе реанимобиль.

О пострадавших в данный момент данных нет. В пресс-службе омского УМВД сообщили, что предоставят информацию об аварии позже.

UPD: По данным омского УМВД, в аварии пострадали девять человек. Предположительно, виновником ДТП стал 25-летний водитель ВАЗ-2107. На пересечении улиц Пушкина и Думской он проехал на красный свет и врезался в пассажирскую маршрутку. Микроавтобус опрокинулся на проезжую часть и задел внедорожник «КИА».

Состояние пострадавших не уточняется.

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#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#ДТП
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