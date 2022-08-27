В центре Омска в результате тройного ДТП перевернулась маршрутка

Очевидцы сообщили Городу55 о крупной аварии в центре Омска, на улице Думской возле Театральной площади. Там на боку лежит, предположительно, маршрутка. Рядом ВАЗ-2107 с искореженным капотом и внедорожник, в который, видимо, въехала «семерка».
Рядом стоят машины ГИБДД и скорой помощи, в том числе реанимобиль.
О пострадавших в данный момент данных нет. В пресс-службе омского УМВД сообщили, что предоставят информацию об аварии позже.
UPD: По данным омского УМВД, в аварии пострадали девять человек. Предположительно, виновником ДТП стал 25-летний водитель ВАЗ-2107. На пересечении улиц Пушкина и Думской он проехал на красный свет и врезался в пассажирскую маршрутку. Микроавтобус опрокинулся на проезжую часть и задел внедорожник «КИА».
Состояние пострадавших не уточняется.