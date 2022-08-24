«Авангард» vs «Сочи». Топ драк «ястребов», которые запомнились болельщикам

Вчера в рамках турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге состоялся матч между омским «Авангардом» и ХК «Сочи». Встреча началась с массовой драки в формате 5 на 5. Длилось это побоище около минуты, затем хоккеистов разняли.
Отметим, что это уже не первый кулачный бой между этими командами за последнее время. Так 5 августа на турнире в Сочи уже на 4 секунде матча команды сошлись в рукопашную. Стычки возникали и далее и после финального свистка выяснилось, что «Авангард» и «Сочи» насобирали на двоих более 160 штрафных минут.
Примечательно, что в данный момент хоккеистов из Сочи тренирует Андрей Назаров с именем которого связаны, пожалуй, самые запоминающиеся драки омичей с подмосковным «Витязем» 9 января 2010 года.
Изначально тот конфликт начался еще на раскатке, а продолжился уже через 3 минуты после стартового вбрасывания. Драка в формате 5 на 5, в которой поучаствовал и Яромир Ягр. Вмешались судьи, дерущихся развели по разным углам, выписали штрафы и матч продолжился, но не долго, – через 7 секунд после свистка хоккеисты вновь сошлись в рукопашную, на этот раз 4 на 4. Опять брейк от судей, небольшая пауза и новая потасовка, которая переросла в настоящее ледовое побоище, где участвовали все игроки без исключения.
Как итог, команды насобирали рекорд по штрафным минутам, который в КХЛ не побит до сих пор, - 840 минут. Из других «достижений» того матча можно отметить два сотрясения мозга, заявление в милицию и штрафные санкции от лиги на полмиллиона рублей. Добавим, что в том сезоне каждая встреча «Авангарда» и «Витязя» неизменно приводила к потасовкам, но уже не к таким глобальным.
Есть в истории «Авангарда» знаменитая драка, в которой некогда поучаствовал и нынешний главный тренер команды Дмитрий Рябыкин. Речь идет о противостоянии на матче с английским клубом «Шеффилд Стилерс» в 1998 году.
Тогда в Омске проходил розыгрыш предварительного раунда Континентального кубка, в котором участвовали и англичане, правда, их команда, преимущественно, состояла из канадцев. Запомнилась та игра не голами, а дракой «стенка на стенку», которая случилась в третьем периоде. Кулачный бой продолжался примерно 3.5 минуты и закончился боевой ничьей, сломанным носом у Игоря Никитина и победой «Авангарда» со счетом 5:1.
Еще одна памятная драка произошла в 2005 году на матче между «Авангардом» и «Локомотивом», в которой поучаствовал небезызвестный Андрей Назаров, правда, в тот раз на стороне омичей.
Все началось с того, что на 49 минуте игры защитник «Локомотива» толкнул Яромира Ягра. Началась потасовка 5 на 5, но потом со скамейки «ястребов» выскочил Назаров и понеслось. Хоккеистов успокоили, но Назаров вновь вырвался и отправился к скамейке ярославцев с не самыми благими намерениями. После его вояжа и началась драка «стенка на стенку».
В результате Назаров получил лично 29 минут штрафа, а всего обе команды «собрали» 322 штрафных минуты по итогам встречи.
К слову, были в истории «Авангарда» и другие не менее зрелищные потасовки, но эти три как-то выделяются из общей массы.