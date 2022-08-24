«Авангард» vs «Сочи». Топ драк «ястребов», которые запомнились болельщикам

Изначально тот конфликт начался еще на раскатке, а продолжился уже через 3 минуты после стартового вбрасывания. Драка в формате 5 на 5, в которой поучаствовал и Яромир Ягр. Вмешались судьи, дерущихся развели по разным углам, выписали штрафы и матч продолжился, но не долго, – через 7 секунд после свистка хоккеисты вновь сошлись в рукопашную, на этот раз 4 на 4. Опять брейк от судей, небольшая пауза и новая потасовка, которая переросла в настоящее ледовое побоище, где участвовали все игроки без исключения.