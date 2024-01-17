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Антон Гаак

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2024
Сменил Казимирова. Омский экс-министр Гаак стал директором «Тепловой компании»
17 января, 11:07
2023
Омский экс-министр обратил внимание на грязь из-за стройки инфекционной больницы
24 июля 2023, 07:20
Омский экс-министр неожиданно засветился на совещании в Стаханове в составе делегации
Антон Гаак оказался в составе омской делегации в донецком городе Стаханове.
3 февраля 2023, 16:33
2022
Убийство на охоте, отставка Гаака, возвращение «Авангарда» в Омск
28 августа 2022, 07:44
Министра энергетики Омской области Антона Гаака отправили в отставку
Распоряжение об освобождении чиновника с должности подписал губернатор Бурков.
22 августа 2022, 06:49

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