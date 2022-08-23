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Новым министром энергетики и ЖКК Омской области стал глава «Тепловой компании» Шнипко

23 августа 10:10
Фото: omskportal.ru
Он сменил на посту министра Антона Гаака, вчера отправленного в отставку после истории с обрушением дома.

В пресс-службе правительства Омской области назвали имя нового главы министерства энергетики и ЖКК. Им стал глава «Тепловой компании» Владимир Шнипко. Он вступит в должность с завтрашнего дня, 24 августа 2022 года.

Новому министру 32 года, из которых 10 он проработал в отрасли ЖКХ. Имеет степень магистра ОмГТУ по специальности «Теплоэнергетики и теплотехника».

В послужном списке Владимира Шнипко — работа начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского административного округа, должность замдиректора департамента городского хозяйства администрации Омска. С 29 марта 2022 года назначен руководителем муниципального предприятия города «Тепловая компания».

Имя нового руководителя «Тепловой компании» пока неизвестно, но это будет уже седьмой глава за последние три года.

Предшественником Шнипко на этом посту был Антон Гаак. Накануне, 22 августа, стало известно о его отставке, которую инициировал губернатор Александр Бурков. Уточняется, что решение связано с обрушением дома на улице 20 Партсъезда в Омске.

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