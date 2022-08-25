Что стало с командой экс-губернатора Омской области Виктора Назарова

«Бел.Ру» вспоминает команду бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко. О том, где сейчас находятся и какие должности занимают чиновники, которые находились под покровительством прежнего главы региона, рассказываем в материале.
Город55 вспоминает команду бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова. Глава региона ушел в отставку в октябре 2017 года, не доработав до окончания второго срока. Наблюдателям он запомнился в первую очередь отсутствием четкого понимания о формировании команды. Сначала он раздал высокие посты своим хорошим знакомым и институтским товарищам, уже на тот момент имевшим неоднозначную репутацию. А после того как уголовные дела начали возбуждаться одно за другим, Виктору Назарову приходилось стремительно искать новых министров.
Впрочем, уходили люди из его команды и без внимания силовиков. Только глав минэкономики при Викторе Назарове сменилось пять. Где сейчас те, кто некогда пытался управлять всеми процессами в Омской области, рассказываем в этом спецпроекте.
Опытный управленец с серым пятном в биографии, Вячеслав Синюгин прибыл в Омскую область в сентябре 2013 года. До этого он работал в должности замминистра энергетики РФ, но покинул пост после появления информации об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС — его фамилия фигурировала в предварительном отчете Ростехнадзора в числе ответственных за происшествие. После этого, пока шло следствие, работал в структурах Сбербанка. В Омской области, говорили наблюдатели, мог оказаться по двум причинам: благодаря своему знакомству с семьей Игоря Антропенко или стремлению переждать в провинциальной тишине расследование дела об аварии на ГЭС.
В первую очередь Вячеслав Синюгин запомнился как человек широкой чиновничьей ориентации. То приезжал на юбилей Калачинска в персиковом костюме, то посещал студенческие дебаты о гражданственности и патриотизме, то рассказывал о планах вырастить омский перец к 300-летию Омска.
Также зампред активно продвигал заход McDonald’s в Омск. Планы были масштабными, но в 2014 году случились события на Украине, и развитие сети замедлилось. Участвовал Вячеслав Синюгин и в создании Стратегии развития Омской области. Ее разработка обошлась бюджету региона в 1 млн долларов, автором стала дочерняя структура Сбербанка Strategy Partners Group. Но в итоге прописанное так и не было реализовано, о чем по прошествии времени с негодованием вспоминал один из ее создателей Александр Идрисов. Сейчас документ пылится где-то на полках правительства Омской области.
Кроме того, в 2014 году следователи проводили обыски в кабинетах правительства, в том числе и у Вячеслава Синюгина, в связи с расследованием уголовного дела НПО «Мостовик». Также впоследствии зампред был допрошен, но под подозрение не попал.
После отставки в 2015 году Синюгин уехал из региона. Сначала работал во Внешэкономбанке советником и руководителем Федерального центра проектного финансирования, затем перешел на пост советника гендиректора АО «Зарубежнефть». Теперь же трудится в должности заместителя генерального директора этой компании.
Город55. 2022 г.
Прибыл в Омскую область из правительства Хакасии, где в должности вице-губернатора курировал вопросы энергетики, тарифов, дорожного хозяйства, транспорта и связи. До этого работал в ОАО «Хакасэнерго» в должности заместителя генерального директора. А возглавлял предприятие в те годы известный омский бизнесмен Александр Антропенко, сын которого Игорь в данный момент является депутатом Государственной думы. В правительстве Омской области занял должность зампреда после отставки Вячеслава Синюгина.
Во время работы в правительстве Новоселов отметился несколькими яркими заявлениями. Например, в эфире ГТРК «Омск» он сообщил, что омский бизнес должен бояться министерств экономики и финансов, как гестапо. Ну а фразу первого вице-губернатора «мы заглянули во все физиологические отверстия закона о размере арендной платы за земельные участки» омский бизнес вспоминает и по сей день.
Кроме того, наблюдатели отмечали необычный подход Новоселова к выбору одежды для правительственных заседаний. В то время, когда его коллеги предпочитали надевать костюмы, Андрей Александрович мог иногда позволить себе прийти в свитере.
После ухода в отставку в декабре 2017 года его периодически видели в Омске, но о новом месте работы ничего не было известно. Лишь в 2019 году появилась информация, что Андрей Новоселов стал заместителем начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона ОАО «РЖД».
Город55. 2022 г.
Заслуженный юрист Российской Федерации Александр Бутаков работал в правительстве Омской области на должности главы государственно-правового управления, затем министром государственно-правового развития еще при Леониде Полежаеве. До этого был консультантом законодательного собрания, является одним из основных разработчиков устава Омской области, преподавал в ОмГУ. В 2012 году вернулся на должность министра по приглашению губернатора Виктора Назарова.
Главным детищем Александра Бутакова был общественный экспертный совет при губернаторе Омской области, который бы позволил проверять каждый законопроект на коррупционность. Сначала Бутаков пробовал внедрить такую структуру при Леониде Полежаеве, затем при Викторе Назарове. В обоих случаях губернаторы не поддержали его инициативу. И также в обоих случаях Бутаков после этого вскоре уходил в отставку.
Из правительства Виктора Назарова ушел в апреле 2013 года. Весной 2014 года принял участие в выборах ректора ОмГУ, однако вышел из выборной гонки уже после первого тура с результатом 29 голосов. В апреле 2016 года заявился на праймериз ЕР в заксобрание, однако уже 17 мая стало известно, что он снял свою кандидатуру. Где и кем работает сейчас — неизвестно.
Город55. 2022 г.
Юрий Гамбург окончил юрфак ОмГУ, где учился на разных курсах с Германом Грефом, Андреем Голушко и Виктором Назаровым. По неподтвержденной официально информации, именно Гамбург пролоббировал кандидатуру Назарова на пост губернатора. Вскоре он и сам пришел в команду главы региона из мэрии, где работал первым заместителем градоначальника. В облправительстве стал вторым человеком после губернатора. И тут не обошлось без анекдота. В правительстве уже был первый заместитель председателя правительства. Но незадолго до прихода Гамбурга Виктор Назаров хоть и не без труда, но ввел должность второго первого заместителя. И вводилась она якобы именно под Гамбурга, хоть он и занял ее не сразу.
Все девять лет Гамбурга на государственной и муниципальной службе были связаны с многочисленными скандалами.
В 2010 году Юрий Гамбург попал в громкую историю во время охоты в Крутинском районе. Высокопоставленные чиновники не поделили добычу, завязалась перестрелка.
Во время руководства омским депимущества его фамилия фигурировала в истории с продажей в 2008–2009 годах больших участков на Зеленом острове частным организациям за смешные даже по тем временам деньги — 1,1 млн рублей. Сделки признали незаконными, и земля вернулась муниципалитету.
Еще один похожий случай произошел почти сразу. На этот раз щедрым депимущества под руководством Гамбурга в пользу коммерческих фирм были отчуждены участки земли вместе с руслом реки в парке Победы. После уголовного разбирательства их вернули городу.
В 2010 году из-за халатности чиновников депимущества город недополучил 75 млн рублей. Новосибирской компании «Меркурий» были проданы по заниженной цене 22 объекта недвижимости в Амуре и 209 объектов теплоэнергетики. Сделку признали незаконной.
Но каждый раз Гамбургу удавалось выходить сухим из воды. Все закончилось в 2014-м, когда Юрий Викторович якобы захотел сменить руководителей силовых ведомств. Вскоре, 15 июня, его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий в период работы в мэрии Омска. Это произошло возле супермаркета в «Долине нищих», и прямо с пакетами продуктов чиновника увезли в СК. А через два дня поместили в СИЗО. Следствие опасалось, что Гамбург может последовать примеру своего зама Вадима Меренкова и податься в бега.
Во время следствия, которое длилось два года, установили, что Гамбург и его зам Меренков оформили землю в районе «Меги», предназначенную для строительства, как участки под огороды. Это позволило значительно снизить стоимость этих 20 га, которые достались ООО «Крона». Потом их перепродали по значительно более высокой стоимости. В результате государству был причинен ущерб в 200 млн рублей. Гамбург вину отрицал, заявляя, что подписывал документы, не вникая в их суть.
За «невнимательность» в 2016 году Юрия Гамбурга приговорили к 5,5 годам колонии и выплате компенсации в 7,5 млн рублей.
В счет срока зачли время, проведенное в изоляторе. 17 апреля 2017 года суд удовлетворил прошение Гамбурга об УДО. Спустя 11 дней он вышел на свободу. На выходе из колонии его поджидали многочисленные журналисты. Но ВИП-сидельцу удалось избежать повышенного внимания к своей персоне. Его ждали в обед, а он успел выйти рано утром. С тех пор бывший чиновник избегает общения со СМИ.
После освобождения он приступил к работе в московском офисе Антипинского нефтезавода.
Город55. 2022 г.
В органы власти попал еще при губернаторе Леониде Полежаеве, с 2002 года работал заместителем руководителя Главного управления жилищно-коммунального хозяйства. Но уже спустя несколько месяцев ушел в АК «Омскэнерго» начальником департамента управления капиталом. Затем занимал руководящие должности в «Тепловой компании» и «Управлении благоустройства Ленинского округа». В 2012 году был приглашен на должность министра строительства и ЖКК Омской области. После того как Виктор Назаров реорганизовал правительство, стал зампредом без портфеля, курирующим вопросы строительства и ЖКК.
Станислав Геогриевич регулярно подвергался критике журналистов. На своей первой пресс-конференции в должности зампреда он даже заявил, что пресса сделала из него монстра. Однако промахи в его работе все же были. Например, в 2015 году в Тюкалинском районе дети-сироты получили государственные квартиры в домах, построенных на болотах. Ну а тот факт, что многие объекты, которые строились к 300-летию города, так и не были закончены к сроку, многие наверняка помнят до сих пор.
Был Гребенщиков и фигурантом нескольких скандалов. Так, в апреле 2013 года сотрудники полиции в ходе патрулирования территории региона на вертолете заметили группу граждан в окрестностях озера Половинного. Спустившись к ним и попросив предъявить документы на охоту, получили в ответ грубость: один из членов группы стал вести себя некорректно в отношении сотрудников полиции. Этим членом был как раз Станислав Гребенщиков. Впоследствии в суде была показана запись, на которой министр действительно довольно странно разговаривал с полицейскими: «Вы что, совсем нюх потеряли?»
В марте 2017 года депутат заксобрания Юрий Шаповалов объявил во всеуслышание, что зампред занимался браконьерством — застрелил косулю в период, когда охота была закрыта. Сам Гребенщиков впоследствии говорил об этой ситуации следующее: «Это грязные пиар-технологии политической борьбы со стороны определенных кланов».
Ну и вишенкой на торте всех этих скандалов стала программа журналиста Анны Мартыновой на телеканале «Продвижение», посвященная проблемам газификации Омской области. В сюжете была показана съемка скрытой камерой общения репортера с московским инвестором. И обсуждали они полного тезку омского министра. В ходе беседы корреспондент задала вопрос: «А правда, что у Гребенщикова прозвище «Стасик 7 процентов?» Собеседник, улыбнувшись, дал утвердительный ответ.
Несмотря на все это, следственные органы не спешили проявлять интерес к Гребенщикову, а губернатор — отправлять его в отставку. За такое аппаратное долгожительство Станислав Георгиевич в определенных кругах снискал прозвище «Непотопляемый».
Впрочем, носил его Гребенщиков недолго. Весной 2017 года он решил принять участие в выборах мэра Омска, но за несколько дней до собеседования попал в больницу с жалобой на проблемы со здоровьем. На фоне этой истории появилась информация о том, что в отношении Гребенщикова возбуждено уголовное дело — его и Богдана Масана заподозрили в злоупотреблении полномочиями при реконструкции здания страхового общества «Саламандра». В мае 2017 года Станислав Георгиевич ушел в отставку в связи, как уверял его адвокат, с выходом на пенсию, а в марте 2020 года суд отправил его в колонию на 2,5 года.
Вышел на свободу по УДО в июне 2021 года. По поводу планов на будущее Станислав Георгиевич ответил коротко: «Никаких». Есть вероятность, что он мог сесть за написание мемуаров. Ведь на своей первой пресс-конференции в должности зампреда Гребенщиков объявил журналистам: «Я очень скрупулезный человек, и все ваши материалы обо мне складирую. Когда-нибудь я пойду на пенсию и посвящу свободное от охоты, на которой вы спекулируете, время каким-нибудь мемуарам. Вскрою всё, что вы обо мне писали».
Город55. 2022 г.
Родился в Омске, окончил физический факультет ОмГУ. С 1988 года начал работать в органах государственной безопасности. С 2007 по 2009 работал начальником УФСБ Ингушетии, затем перешел на аналогичную должность в Омск. В 2014-м его откомандировали в резерв центрального аппарата ФСБ. В этом же году был приглашен в правительство Омской области на должность зампреда.
Работа в органах госбезопасности научила Игоря Сергеевича действовать аккуратно и без необходимости публично не выступать. Да и губернатор при его назначении тоже напустил тумана: «Он займется наркоконтролем и незаконной миграцией. Также на него будут возложены секретные функции». Таким образом, до конца функционал экс-главы Омского УФСБ в правительстве не был известен.
Позже Игорь Сергеевич регулярно появлялся в инфополе с транспортными темами: комментировал ситуацию с ценой на проезд, нелегальными перевозками. Один раз даже получил представление от прокуратуры из-за деятельности областного минпрома: надзорное ведомство сочло борьбу с нелегальными перевозчиками недостаточной. Также после обрушения казармы в поселке Светлом он занимался разработкой механизма оценки пустующих цехов омских предприятий.
В 2018 году был отправлен в отставку губернатором Александром Бурковым.
В 2019 году появилась информация о том, что Бондарев стал заместителем генерального директора завода имени А. С. Попова.
Город55. 2022 г.
До того как прийти в правительство Назарова, Александр Триппель уже успел получить огромный управленческий опыт, причем как в органах власти, так и в бизнесе: он работал генеральным директором «Омскшины» и «Омскэнерго», был (и сейчас является) соучредителем ООО «Планета-Центр», депутатом заксобрания и министром нефтехимического комплекса региона. О его возвращении в правительство Омской области губернатор Виктор Назаров объявил журналистам в день своей инаугурации — 30 мая 2012 года.
Подчиненные вспоминают Александра Триппеля как рассудительного и трезвомыслящего человека. Он отстаивал интересы региона, даже спорил в Совете Федерации с сенаторами, которые хотели принять решения в ущерб экономике Омской области. При этом, вопреки мнению общественных активистов и экологов, Триппель отстаивал кремниевый завод, который хотели построить на территории Омска известные бизнесмены Сутягинские.
Причиной отставки могло стать то, что Триппелю не удалось сработаться с первым зампредом облправительства Юрием Гамбургом — тот якобы регулярно говорил, что министр экономики пробудет в должности не больше года. Так и случилось — Триппель ушел с поста в августе 2013 года.
После отставки вернулся в бизнес, сейчас является совладельцем 12 компаний в сфере медицины и производства упаковки для товаров, зарегистрированных на территории Омской области.
Город55. 2022 г.
Прибыл в Омскую области из правительства Югры, где возглавлял департамент строительства, энергетики и ЖКК. До этого был председателем правления группы компаний «АльянсРегионЛизинг». Сначала Высоцкий работал в должности советника губернатора, затем, в августе 2013 года, стал министром экономики. Есть мнение, что его кандидатуру лоббировал первый зампред облправительства Юрий Гамбург, у которого не сложились отношения с предыдущим министром Александром Триппелем.
Активно продвигал заход McDonald’s в Омск, обещал губернатору съесть свой галстук, если его экономические прогнозы не сбудутся. Впоследствии, когда Высоцкого уже не было в команде, губернатор Виктор Назаров заявил: «Сейчас бы он галстук, наверное, сжевал». Вообще, говорят наблюдатели, Сергей Высоцкий особо ничего не сделал, но и ничем не навредил омской экономике, за что уже спасибо.
Ушел в отставку в мае 2014 года. В данный момент, согласно информации в открытых источниках, является гендиректором московского АО «Гудстар», которое занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Также владеет НГТМ «Инжиниринг» (деятельность в области инженерных изысканий, строительного контроля и авторского надзора), зарегистрированным в Москве.
Город55. 2022 г.
Бывший депутат заксобрания, экс-глава Омского областного союза предпринимателей Александр Третьяков возглавил Минэкономики в июне 2014 года. В облправительство он пришел с должности советника руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.
Коротким сроком на посту и увольнением. Третьяков пробыл министром экономики меньше полугода и был отправлен губернатором Назаровым в отставку «в связи с систематическим неисполнением приоритетных задач и несоблюдением сроков исполнения поручений в рамках реализации программы импортозамещения».
Вернулся в бизнес. Согласно информации в открытых источниках, Александр Третьяков сейчас является генеральным директором омского АО «Сибирская органика», которое занимается производством готовых кормов из люцерны для животных.
Город55. 2022 г.
Вадим Чеченко стал четвертым министром экономики при Викторе Назарове. Он пришел в ведомство из областного минфина, где трудился в должности первого заместителя министра. Главой областного минэкономики его утвердили 10 декабря 2014 года.
Крупных достижений за время работы министром экономики у Вадима Александровича не замечено. Будучи на посту, он раздавал субсидии предпринимателям на их социальные проекты, немного критиковал департамент имущественных отношений за нерасторопность с выделением земли для индустриального парка «Солнечный», инициировал законопроект об освобождении газораспределительных организаций от налога на имущество.
Проработал в должности недолго — уже в июле 2015 года вернулся в минфин исполняющим обязанности министра, а после переизбрания Виктора Назарова на пост губернатора стал полноправным главой финансового ведомства. Министром же экономики была назначена Оксана Фадина.
Во время работы на посту главы минфина в первый же год Чеченко пришлось представлять депутатам заксобрания «самый сложный по исполнению проект бюджета». При этом уже в 2016-м Вадим Александрович умело воспользовался возможностью, которую предоставила федерация: заменил большой объем коммерческих кредитов бюджетными, дававшимися под низкий процент. Это позволило области сэкономить огромные деньги. Также он писал обращения в Москву с просьбой пересмотреть распределение налогов, что позволило бы увеличить доходную часть главного финансового документа. В 2017 году он уже представлял депутатам «бюджет перезагрузки».
По словам наблюдателей, Вадим Чеченко на посту главы минфина — одно из немногих удачных кадровых решений Виктора Назарова. Не зря ведь и Александр Бурков, став губернатором, сохранил его в своей команде.
— Прежде всего, это бесценный опыт. Виктор Иванович доверил мне очень ответственную должность — сначала министра экономики, потом министра финансов. Я благодарен ему за то доверие, которое он мне оказал. Совпало так, что был 2015 год, непростой период в стране, и у нас было серьезное падение по доходам. Тогда удалось совершить нужные действия в сфере долговой политики и не допустить неисполнения социальных обязательств. Что касается того, что не удалось, — не удалось, наверное, сформировать серьезный бюджет развития, чтобы достигнуть ощутимых результатов в развитии региона. Жителям ведь не важно, с чем мы боремся и какие трудности преодолеваем, им важен результат, который можно потрогать руками. К сожалению, серьезных достижений в плане развития инфраструктуры в тот период не было.Команда работала, взаимопонимание с коллегами было, несмотря на то, что я был молодой министр. Те меры, которые мы предлагали в финансово-бюджетной сфере, были непростые для отраслей, но мы вместе преодолевали трудности. В целом хорошее впечатление осталось от того времени.
Город55. 2022 г.
Сначала Оксана Николаевна, еще под фамилией Ивахненко, поработала заместителем министра экономики Омской области при Александре Триппеле. С приходом Сергея Высоцкого ушла в «Омскгоргаз» на должность исполнительного директора и вернулась, уже под фамилией Фадина, в качестве первого заместителя министра в 2015 году. Немного поработав в этой должности, стала министром, а возглавлявший на тот момент минэкономики Вадим Чеченко вернулся в минфин.
Губернатор Виктор Назаров кулуарно называл Оксану тогда еще Ивахненко последней надеждой минэкономики. И ее отставка в 2013 году нанесла ущерб репутации Сергея Высоцкого в определенных кругах.
Будучи министром, Оксана Фадина развернула большую работу как внутри региона, так и за его пределами. Она разработала налоговые льготы для пострадавшего от санкций бизнеса, вместе с губернатором проводила встречи с Омским областным союзом предпринимателей, инициировала один из самых спорных законопроектов об увеличении налога на имущество, озаботилась судьбой кластеров и ввела рейтинговую систему оценки инвестиционной привлекательности для районов. Кроме того, она презентовала компаниям Китая омские площадки для инвестиций, помогла наладить поставку омских конфет в Поднебесную и даже позволила надеть на себя хиджаб в ходе визита в Иран.
В октябре 2017 года ушла в отставку и стала мэром Омска.
В сентябре 2021 года была избрана депутатом Государственной думы от Омской области, после чего сложила полномочия мэра и получила мандат. Сейчас занимается разработкой законов в нижней палате российского парламента и попутно ведет телеграм-канал, где отвечает на вопросы омичей.
Город55. 2022 г.
До облправительства работал заместителем директора «Омскгипротрубопровода», филиала ОАО «Гипротрубопровод». Также Гладенко имеет степень доктора технических наук, преподавал в должности профессора на факультете транспорта, нефти и газа в ОмГТУ. В 2012 году принял участие в открытом конкурсе на замещение должности руководителя минпрома и победил в нем.
Крупных достижений на посту не замечено. По долгу службы занимался вопросами строительства Красногорского гидроузла, проводя выездные совещания, пытался найти возможность дать тепло замерзающим на севере области жителям Знаменского района, старался решить вопрос нехватки кадров на предприятиях. Ушел с поста в ноябре 2013 года.
После отставки вернулся в Омский государственный технический университет на кафедру «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология». В 2021 году его кандидатуру выдвигали на пост ректора ОмГТУ.
Город55. 2022 г.
В правительство Омской области пришел из регионального отделения ГК «Ростехнологии», где два года работал временно исполняющим обязанности руководителя. Трудился первым заместителем министра промышленной политики, транспорта и связи, а затем заместителем министра экономики региона. Главой минпрома, который указом губернатора сначала преобразовали в бюджетное учреждение, а спустя время воссоздали на базе министерства развития транспортного комплекса, был назначен в марте 2015 года.
По долгу службы имел отношение ко всем крупным проектам, которые планировалось реализовать в Омской области: метро, гидроузел, ракета «Ангара», кластеры, завод катализаторов. Недостаток внимания к промышленности Омской области со стороны журналистов считал настоящей трагедией и говорил, что именно из-за промахов в информполитике регион слабо представлен на федеральном уровне.
Ушел в отставку в апреле 2017 года. Сейчас, согласно информации в открытых источниках, работает главой исполнительной дирекции «Омского регионального объединения работодателей», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Город55. 2022 г.
Рита Фомина — один из немногих представителей команды Леонида Полежаева, сохранивших пост после того, как губернатором стал Виктор Назаров. В минфин пришла из Управления федерального казначейства, где работала в должности руководителя. Является выпускником Киргизского государственного университета по специальности «Финансы и кредит»
Опытный управленец, которому приходилось непросто балансировать бюджет в условиях постоянно увеличивающихся социальных обязательств региона и регулярно растущего госдолга. Он, кстати, к моменту отставки Риты Францевны превысил 30 млрд рублей.
В апреле 2015 года в отношении Фоминой было возбуждено уголовное дело. Ее заподозрили в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями при выделении 200 млн рублей «Мостовику», которые впоследствии были направлены на перекредитование, а не строительство метро. Спустя месяц ее отстранили от должности. Фомина пыталась опротестовать это решение, но тщетно. В 2017 году суд вынес ей приговор — 2,5 года в колонии общего режима.
Рита Францевна вышла из колонии досрочно — в декабре 2018 года. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно — комментарии СМИ она не давала, высокие посты в бизнес-структурах и органах власти, согласно открытым данным, не занимает.
Город55. 2022 г.
Город55. 2022 г.
До назначения на пост работала пресс-секретарем в Омском областном суде. В правительстве Назарова в должности советника с функционалом пресс-секретаря губернатора была утверждена в марте 2014 года. Она стала первым человеком, который начал работать в областном правительстве в таком статусе. До этого функции пресс-секретаря губернатора были возложены на глав ГУПТР (ГУИП).
Юлия Соколенко как-то да выполняла возложенные на нее функции: комментировала отставки членов правительства, коих за время работы Виктора Назарова было немало, возбуждение уголовных дел на министров и зампредов, даже помогала своему шефу выглядеть на страницах омских СМИ достаточно жестким руководителем (например, в истории, когда администрация города погасила Вечный огонь в парке Победы).
В данный момент Юлия Соколенко по-прежнему работает в аппарате губернатора Омской области в должности советника, готовит информацию для выступлений Александра Буркова.
— Я вспоминаю с ностальгией то время. Перед этим я работала в Омском областном суде, получила предложение о работе пресс-секретарем губернатора, прошла собеседование лично с ним. Я, конечно, очень сильно волновалась, но Виктор Иванович вдохновил меня своими замечательными человеческими качествами: доброжелательностью, открытостью. Я почувствовала, что получила от него определенный кредит доверия.
У нас сложилась действительно командная работа во главе с Владимиром Борисовичем Компанейщиковым, который многому меня научил. Я ему благодарна.
Всегда с теплотой вспоминаю Татьяну Владимировну Тренину. Я в ней видела профессионала, которого есть за что уважать. В том, что касается имиджевых моментов, всегда много субъективных факторов. У каждого специалиста может быть свое видение подачи первого лица региона, свое представление, как правильно работать со СМИ. С Трениной у нас зачастую были жаркие споры, но в них рождалась истина. Было ощущение драйва.
Интересно было пересекаться по работе с Михаилом Михайловичем Каракозом. Он очень тонко чувствует людей, у него талант руководителя — правильно расставлять подчиненных по местам, определять, кому что можно поручить.
Изначально, когда я пришла в аппарат губернатора, увидела недоработки со стороны спичрайтеров. Виктору Ивановичу на тот момент не хватало опыта в ораторском мастерстве. Мы смогли с этой темой разобраться и поднять публичные выступления губернатора на новый уровень.
Еще я считаю, что у Виктора Ивановича был удачный Инстаграм* (принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ) , где он показывал не только свою работу, но и свои увлечения спортом, огромную любовь к природе. Хотя непросто было уговорить его, например, выкладывать снимки пейзажей, которые он иногда делал в поездках по Омской области.
Получалось придумывать и интересные мероприятия, причем иногда спонтанно. Горжусь, что мы провели хороший благотворительный марафон в поддержку Большереченского зоопарка. Восстановили фонтан в детском экоцентре, губернатор тогда внес личное пожертвование и сумел подключить других благотворителей. Было много интересных встреч с людьми, проектов, тут все не перечислить. В чем-то мы были первопроходцами.
Что не удалось… Одно дело, когда власть критиковали за определенные действия, решения или нереализованные планы. К этому я всегда относилась и буду относиться с пониманием. Это правильно, нужно и важно, без этого никак. Но другое дело — неоправданный негатив, нападки ради нападок. Было очень много лжи о губернаторе в СМИ. Не всегда нам удавалось защитить его от этого.
Я очень рада, что сейчас ситуация изменилась и команде губернатора уже не приходится отбиваться от такого фонтана фейков и негатива. Думаю, в этом есть и заслуга новой команды, и объективные внешние факторы. Время изменилось, журналисты стали вести себя немного иначе. Мы живем сейчас в другую эпоху.
Город55. 2022 г.
С первого курса университета попал во флот, где прослужил три года. Вернувшись из армии, доучился, получив диплом юриста. В 1993 году начал работать в торгово-промышленной компании «Акция». Через год стал руководителем компании «Легист», специализирующейся на юридической помощи промышленным предприятиям. В это же время стал зампредом третейского суда при Торгово-промышленной палате. В 1997 году назначен председателем третейского суда.
В 2005 году возглавил департамент недвижимости в мэрии Омска, который позже был переименован в департамент имущественных отношений. В облправительство из горадминистрации перешел в сентябре 2012 года.
Курировал покупку жилья для сирот и выделение земли для омских многодетных семей. В 2013 году чиновник обещал, что очередь на участки в городе и в Омском районе сократятся в 7–8 раз.
Время его работы совпало с пиком рождаемости и необходимостью решать что-то с местами в садиках. Продвигал идею государственно-частного партнерства в их строительстве. По замыслу, земля под строительство выдавалась инвестору в аренду на льготных условиях. Тот обязался сдать объект под ключ, имел право владеть им 10 лет, а потом должен был передать в собственность государства.
Также отвечал за создание инвестплощадок в городе. В частности, планировал договориться с Минобороны РФ о передаче не используемых военными земель в собственность региона.
Параллельно в 2013 году был избран председателем совета директоров Омского аэропорта. Министром имущественных отношений Меренков проработал до марта 2014 года. А после этой должности ударился в бега.
Напомним, самая занятная часть биографии Вадима Меренкова связана с периодом его работы заместителем директора депимущества. По версии суда, Меренков вместе с его тогдашним руководителем Юрием Гамбургом причастны к махинациям с земельными участками в Чукреевке. 5,5 га земли, принадлежавшей городу, продали по значительно заниженной стоимости.
Почти сразу после предъявления обвинения Гамбурга отправили в СИЗО, а его подчиненный умудрился сбежать прямо из московской клиники. Меренков скрывался два года. Ходили слухи, что он находится за границей. Но в сентябре 2016 года беглый чиновник сам явился в областной СК и сдался.
В сентябре 2018 года Меренкова признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к четырем годам лишения свободы. Уже в ноябре 2019 года он вышел на свободу по УДО.
С марта 2022 года Вадим Меренков числится управляющим бизнес-центром «На Маяковского».
Город55. 2022 г.
После службы в ракетных войсках поступил на вечерний факультет омского политеха. Параллельно с учебой работал в компании «Модуль-сервис». По окончании вуза перешел на госслужбу. В 2000 году он начал работать в департаменте недвижимости мэрии с должности ведущего специалиста. Спустя шесть лет возглавил это ведомство, переименованное в итоге в депимущества.
Проработав на этом посту еще шесть лет, Соболев перешел в облправительство. В команде Виктора Назарова он занимал, сначала должность замминистра. А с 2014 года стал министром имущественных отношений. После переизбрания Назарова в 2015 году Виктор Соболев оказался в числе четверых уволенных губернатором министров.
По оценкам коллег, Соболев сделал многое, чтобы навести порядок в региональном законодательстве в сфере земельных отношений, частно-государственного партнерства и управления госсобственностью. Удалось наладить диалог между специалистами в сфере недвижимости и бизнес-сообществом.
Как и многих его коллег из облправительства в то время, Виктора Соболева не обошло стороной обвинение в превышении должностных полномочий. Силовиков, правда, интересовал период его работы в депимущества. В 2017 году Соболеву вынесли оправдательный приговор. Прокуратура его обжаловала в облсуде, но решение в итоге оставили без изменений по реабилитирующим основаниям с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
После ухода из облправительства экс-чиновник возглавил региональный бизнес-инкубатор. Рекомендовавшая его туда Оксана Фадина поставила Виктору Соболеву задачу вывода организации на проектные мощности. Сейчас он также является гендиректором особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард».
Город55. 2022 г.
После окончания Омского сельхозинститута работал в сфере ЖКХ на различных муниципальных предприятиях. До перехода в облправительство на протяжении почти семи лет руководил Центром учета и содержания собственности Омской области. В октябре 2015 года назначен региональным министром имущественных отношений, а в декабре 2018 года уволен распоряжением губернатора.
В 1999 году попытался стать депутатом Госдумы, но не прошел отбор. В 2007-м руководил отделением партии «Гражданская инициатива», потом — партии «Правое дело». Причем, несмотря на решение федерального руководства, отказался покидать пост и числился руководителем реготделения до 2015 года.
Собственно работа Смольникова на посту министра никакими выдающимися достижениями не отмечена. Ему пришлось разбираться с последствиями печально известного постановления регионального правительства № 108-п. По нему арендаторам городской недвижимости задним числом подняли плату с 2015 года. Набежали колоссальные суммы. Предприниматели, которые добросовестно платили, внезапно оказались злостными должниками. Верховный суд РФ согласился с позицией омского бизнеса и признал два пункта этого постановления незаконными. Разбираться со всем этим и пришлось Смольникову.
Также он выступал в прессе с поддержкой строительства крематория на территории региона.
Кроме того, фамилия министра связана со скандалом, случившимся с его зятем. Анатолий Антипин работал начальником отдела Центра учета и содержания собственности Омской области. Напомним, этим ведомством до перехода в облправительство как раз руководил Смольников.
Выяснилось, что Антипин параллельно с работой на госслужбе возглавлял компанию «Партнер-Инвест», причастную к неприятной истории с вырубкой сквера на улице Тухачевского. Сотрудники педуниверситета, возле которого все происходило, даже обращались к президенту с просьбой остановить уничтожение деревьев и строительство на их месте офисного здания.
Уже новый губернатор Александр Бурков раскритиковал главу минимущества, лишившего регион федерального софинансирования на проведение кадастровых работ. Это произошло из-за того, что министерство не подало заявку на участие в проекте.
После ухода из облправительства Борис Смольников занялся бизнесом. В 2021 году к нему перешло управление ООО «Успех», которым до этого владела его родственница Нина Смольникова. Компания специализируется на стоянках для транспорта.
Город55. 2022 г.
Город55. 2022 г.
Работать в органах власти начал с 1992 года, прошел путь от просто экономиста до начальника отдела в финансовом управлении администрации Омской области. В 2003 году был назначен зампредседателя регионального комитета финансов и контроля. В 2004-м стал заместителем мэра и директором департамента финансов и контроля администрации Омска, где работал до 2012 года. После прихода Виктора Назарова на пост губернатора был приглашен на должность замминистра строительства и ЖКК, которым руководил Станислав Гребенщиков. В ноябре 2015 года стал министром строительства, однако спустя 2,5 месяца ушел в отставку по собственному желанию и по прошествии 24 дней стал замминистра в том же ведомстве. Спустя год вернулся в мэрию на ту же должность, что занимал до перехода в облправительство.
Скорым уходом с поста министра и уголовным делом, которое было возбуждено в 2018 году. Как считало следствие, в 2015 году чиновники, в числе которых был бывший зампред Станислав Гребенщиков, неправомерно перечислили деньги из бюджета в связанное с Гребенщиковым ООО «СтройИнвестКомплект» на реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра». В результате бюджету региона был нанесен ущерб более 14 млн рублей.
В марте 2020 года Масана признали виновным. Экс-чиновник минстроя, работавший на тот момент уже в мэрии Омска, был приговорен к двум годам колонии общего режима.
Весной 2021 года вышел на свободу, а осенью занял должность заместителя директора омского исторического архива.
Город55. 2022 г.
Выпускник СибАДИ и Всероссийского заочного финансово-экономического института. В 2011 году стал депутатом Законодательного собрания Омской области, членом фракции КПРФ, как и его отец — Леонид Михайленко. В 2016 году победил в конкурсе на должность главы минстроя — губернатор Виктор Назаров счел его кандидатуру наиболее достойной.
Назначением и скорой отставкой. Объявление Михайленко победителем конкурса на замещение должности главы минстроя, казалось, стало неожиданностью для самих коммунистов, привыкших всегда участвовать в большинстве процессов, но получать от них только возможность ругать организаторов за предвзятость. И потому решение губернатора стало неожиданностью, в том числе, вероятно, для самого Михайленко, который, по сообщению пресс-службы правительства, на первой же встрече с главой региона заявил, что не готов стать министром.
В КПРФ тем временем проходило срочное заседание бюро комитета. И уже к вечеру того же дня первый секретарь обкома Александр Кравец поспешил опровергнуть информацию о том, что Михайленко отказался от поста министра. Заявление о неготовности, по его словам, было сделано потому, что Максиму Михайленко, как настоящему коммунисту, требовалось благословение бюро.
Впрочем, наблюдатели отмечают, что выбор Михайленко мог быть своеобразной уловкой, на которую попались коммунисты. Никто в правительстве и не рассчитывал, что молодой представитель КПРФ добьется успеха и долго проработает в новой должности. Зато его скорая отставка подмочит репутацию КПРФ: дескать, критиковать могут многие, а принимать решения и работать на созидание дано не всем.
Спустя два месяца Михайленко подал в отставку. Виктор Назаров, провожая его, не скупился на слова: «отказался перейти от слов к делу», «занимался на посту предвыборным популизмом» и т. д. У коммунистов было свое объяснение: решение вызвано невозможностью противостоять намеченному повышению платы за капремонт для населения.
В 2021 году вновь стал депутатом законодательного собрания и членом фракции КПРФ.
Город55. 2022 г.
Работал техническим директором «ОмскВодоканала», в правительство Виктора Назарова пришел в марте 2015 года — на должность замминистра строительства и ЖКК. После отставки Максима Михайленко возглавил ведомство. Зампред облправительства Андрей Новоселов, приветствуя коллегу в первый рабочий день, назвал его должность расстрельной. Впрочем, под прицел силовиков Бирюков не попал.
Должность обязала Бирюкова курировать распределение средств, в том числе федеральных, на ремонт дорог, работу Фонда капитального ремонта, а также пытаться вывести из банкротства «Омскоблводопровод» и доделывать объекты 300-летия уже после юбилея.
Кроме того, Бирюков получил нагоняй от губернатора за то, что минстрой не освоил более 600 млн рублей, выделенных на ремонт дорог. Также Виктор Назаров предупреждал министра о персональной ответственности чиновников, принимающих новое жилье для детей-сирот и из жильцов аварийных домов. Губернатор сказал, что ответственные лица должны документы о приеме новых домов «подписывать кровью».
Проработал в должности чуть меньше года и ушел в отставку с приходом Александра Буркова. Официальная причина — в связи с выходом на пенсию. Сегодня его фамилия отсутствует в списке как руководителей органов власти, так и директоров бизнес-структур.
Город55. 2022 г.
Выпускник СибАДИ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в строительных организациях, прошел путь от производителя работ до главного инженера. Затем около 20 лет занимал руководящие должности в северных регионах. В 2012 году стал сначала заместителем министра транспорта и ЖКК, затем начальником КУ «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений», а в сентябре 2013 года возглавил новое министерство развития транспортного комплекса Омской области.
Пребывая на посту, Илюшин большой медийной активностью не отличался. Его фамилия всплывала лишь на заседаниях правительства или в ходе событий, связанных с деятельностью минтранса. Так, министр пытался превратить метро в скоростной трамвай, решал вопросы с аэропортом Омск-Федоровка, пытался оптимизировать маршрутную сеть, а также обещал проанализировать вопрос о развитии сверхлегкой авиации на территории региона.
Пробыл Илюшин на посту недолго — ушел в отставку уже в октябре 2014 года. Официальная причина — в связи с выходом на пенсию.
В апреле Олег Илюшин стал фигурантом уголовного дела. Следствие сочло, что, находясь на посту главы минтранса, он подписал документы, по которым НПО «Мостовик» получило 1,2 млрд рублей. В одном из случаев он, считали следователи, действовал вместе с Ритой Фоминой. Кроме того, следствию удалось установить, что Илюшин, будучи на посту министра, в интересах «Омской топливной компании» расторг контракт с коммерческой фирмой, нанеся ей ущерб в 6,5 млн рублей.. Позже выяснилось, что связанный с ОТК бизнесмен Виктор Агарков приходится троюродным братом супруги министра.
В ноябре 2017 был оглашен приговор: Илюшин получил шесть лет колонии, Фомина — два года. Глава «Мостовика» Олег Шишов назвал это решение большой несправедливостью.
В декабре 2020 года суд удовлетворил ходатайство Илюшина об условно-досрочном освобождении. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Город55. 2022 г.
В СССР занимался партийной работой: первый секретарь Полтавского парткома ВЛКСМ, а потом — второй секретарь Полтавского райкома КПСС. Позже, в 1995 году, стал первым замглавы Полтавского района, а спустя год возглавил это муниципальное образование. В 2008-м перешел в ГУ «Управление дорожного хозяйства Омской области», а в 2009-м стал министром строительства и ЖКК Омской области. После того, как губернатором в 2012 году был утвержден Виктор Назаров, перешел на должность главы областного минсельхоза.
Занимался вопросами, решение которых входило в зону внимания его ведомства: боролся со вспышками бешенства, следил за посевной и уборочной кампаниями, разбирался с ажиотажным спросом и ценой на гречку, проводил агровыставки и даже организовал сельскохозяйственную перепись в 2016 году.
Фамилия Эрлиха фигурировала в сообщениях об уголовных делах как во время его пребывания в должности, так и после отставки в 2015 году. Так, в 2016 году предполагаемый брат министра был признан виновным в мошенничестве. Следствие считало, что Анатолий Эрлих и директор ООО «Знаменский лен» Владимир Битенюк похитили около 6,4 млн рублей, выделенных минсельхозом в качестве субсидии. В итоге суд назначил Эрлиху наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы.
Позже, в мае 2019 года, предполагаемого сына экс-министра приговорили к двум годам в колонии-поселении. По версии следствия, с 2012 по 2015 год Эрлих-младший взял в долг деньги у 13 физических и юридических лиц, а затем похитил их. Пострадавшими по делу проходили «Группа компаний «Титан», «База снабжения «Сибирская», «Енисей-Сервис» и другие.
В 2016 году возглавил тюменское ООО «Абсолют-Агро», совладельцем которого является омский бизнесмен, совладелец компании «Руском» Темури Латария. Позже появилась информация, что Виталий Эрлих возглавит комплекс по переработке мяса птицы, который строит в Тюменской области компания «Руском». В 2020 году на мероприятии в аграрном университете Тюмени Виталий Эрлих был представлен как член совета директоров «Рускома». Сам же комплекс по переработке мяса птицы был запущен в 2021 году.
Город55. 2022 г.
В органы власти пришел в 2015 году — и сразу на должность министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области. До этого прошел трудовой путь от ведущего инженера до директора ОНО «Опытно-конструкторское бюро» ГНУ «СибНИИСХ». В промежутке между этими назначениями он пять лет руководил производством ООО «Омскагромаш» и ООО Торговый дом «Омскагромаш». После того как опытно-конструкторское бюро переименовали в Омский экспериментальный завод, стал его директором, совмещая эту должность с работой заведующего кафедрой сельскохозяйственного машиностроения ОмГАУ.
По долгу службы курировал все вопросы, связанные с сельским хозяйством и животноводством: посевную и уборочную кампании, цены на хлеб, надои фермерских хозяйств, агробиотехнологический промышленный кластер, который в 2015 году был официально создан. Наблюдатели отмечают, что он прислушивался к мнению аграриев. Так, известная омская выставка «Агро-Омск» в 2016 году после их критики изменила формат — ее двери для специалистов и всех желающих начали открываться в разные дни.
Фамилия Чекусова фигурировала в уголовном деле, возбужденном на главу департамента архитектуры и градостроительства Омска Анатолия Тиля. Чиновник, по версии следствия, в 2013 году выделил без торгов земельный участок компании «Агроинновация», учредителем которой значилась Вера Чекусова. Областные же чиновники просили этот участок для Омского экспериментального завода, который на тот момент возглавлял Максим Чекусов. Следователи сочли, что действия Тиля нанесли ущерб бюджету города на сумму 4 млн рублей.
После отставки стал директором ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», где трудится и сегодня.
Город55. 2022 г.
Выпускник юридического факультета ОмГУ. В органы власти пришел еще в 1997 году на должность специалиста юротдела администрации Октябрьского округа. Затем работал начальником отдела в государственно-правовом комитете администрации Омской области, руководителем департамента в минимущества (впоследствии занял должность заместителя министра). В июне 2012 года был назначен министром труда и социального развития Омской области. В 2014 году попал в тысячу президентского кадрового резерва управленческих кадров.
Занимался традиционными для возглавляемого им ведомства вопросами: прожиточный минимум, льготы, безработица, зарплаты работников бюджетной сферы. В первый же год на посту получил изрядную порцию критики за оптимизацию мер социальной поддержки, несмотря на то, что действовал по поручению губернатора Омской области. Это решение задевало 250 тысяч человек. И все ради экономии 550 млн рублей в областном бюджете.
В марте 2014 года на заседании правительства попал под пресс сенатора Игоря Зуги. Дитятковский представил губернатору положения об организации, целях и направлениях деятельности по профориентации и психологической поддержке населения, и сенатор назвал документ «сырым, имеющим множество ляпов». Несмотря на это, Виктор Назаров положения принял. А Игорь Зуга, уже после заседания, заявил, что Михаил Дитятковский не читает книги по управлению и представил документ уровня «второй класс, третья четверть».
В 2015 году Виктор Назаров уволил Дитятковского с должности. Спустя два года стало известно, что экс-министр переехал в Санкт-Петербург и устроился в комитет здравоохранения города начальником отдела кадров, однако сейчас руководителем значится другой человек. Также найти фамилию Дитятковского удалось в списке преподавателей нескольких вузов: Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Сибирского юридического университета (бывш. ОмЮА), а также ОмГУ им. Достоевского.
Город55. 2022 г.
Окончил Омский педагогический институт, химико-биологический факультет. Первое время работал в школе учителем химии. В органы власти попал в 1998 году — на должность начальника управления образования Центрального округа. Спустя шесть лет стал первым заместителем министра образования Омской области, однако уже в апреле 2005 года перешел в мэрию и стал начальником управления образования администрации Омска, а позже получил статус вице-мэра, в котором трудился до 2012 года. Вернулся в правительство в 2013 году по приглашению первого зампреда Юрия Гамбурга. В ноябре 2015 стал министром труда и социального развития.
Будучи на посту, особо не отсвечивал. Решал вопросы, положенные своей должности. Однако в апреле 2017 года неожиданно решил принять участие в конкурсе на пост мэра Омска и дошел до финала. Градоначальником, впрочем, не стал — сославшись на проблемы со здоровьем, взял самоотвод. Что, однако, не помешало ему продолжить работу на посту министра.
Владимир Куприянов — один из немногих министров команды Виктора Назарова, сохранивших свой пост после прихода Александра Буркова. В данный момент продолжает руководить министерством труда и социального развития Омской области, имея при этом и статус заместителя председателя правительства.
Город55. 2022 г.
Окончил Восточно-Сибирский институт культуры в Улан-Удэ. Работал директором Северо-Казахстанского областного драматического театра, директором департамента культуры Северо-Казахстанской области. В 2001 году стал директором Омского академического театра драмы. Ушел с поста в 2012 году и стал министром культуры Омской области.
В омской культуре при Лапухине произошло немало. В основном хорошего. Так, он, в отличие от многих других министров, ответственно курировал все касающиеся его вопросы по подготовке Омска к 300-летнему юбилею. При нем, а также при активном содействии сенатора Андрея Голушко, в Омске стал проходить кинофестиваль дебютов «Движение» — детище Артема Михалкова. Многие омичи, вероятно, впервые увидели такую картину вживую: красная дорожка, по которой заходят в драмтеатр звезды российского кино. Продолжал Виктор Лапухин поддерживать и другие культурные мероприятия: «Академия». «В гостях у «Арлекина», «Владимир Спиваков приглашает…» и т. д.
Впрочем, не обошлось и без ошибок. В основном кадровых. Например, когда Лапухин назначил директором ТЮЗа Владимира Золотаря, это решение в профессиональной среде вызвало бурную реакцию. По большей части негативную. Спустя некоторое время от Золотаря начали уходить работники, а посещаемость театра стала падать. В 2017 году Золотарь ушел с поста и покинул Омск.
Виктор Лапухин ушел в отставку после прихода Александра Буркова и вернулся в Омский государственный академический театр драмы директором. В этой должности он трудится и по сей день. Также является членом общественного совета при УФНС Омской области.
— Этот период деятельности губернатора совпал с 300-летием города Омска. Мы готовились к этому почти четыре года. И в это время председателем юбилейных мероприятий в России был министр культуры РФ Владимир Мединский. В том числе председателем оргкомитета по празднованию 300-летия Омска. Мы с губернатором Назаровым воспользовались этой ситуацией. За счет федеральных денег мы привели в Омскую область 4 млрд рублей. Эти средства пошли на музей «Эрмитаж-Сибирь», театр «Галерка», Омскую крепость, Воскресенский военный собор. Также средства направили на празднование 300-летия города. При Назарове и Мединском были большие денежные вложения в культуру. Конечно, объять необъятное невозможно. Не удалось нам сделать хороший капитальный ремонт Музыкального театра. Все остальное сделали до Назарова.
Не буду лукавить, я понимал, что Виктор Иванович даже свой срок не доработает и уйдет. Я отработал ровно пять лет, за это время сделал все, что мог. Я опередил Назарова буквально на полмесяца и ушел назад в театр.
Город55. 2022 г.
Родился в Омске, окончил юрфак ОмГУ, первое время работал в органах прокуратуры. Позже, с 1993 по 2000 занимал должность директора АОЗТ «Юридическая фирма “ЛЕКС”», затем стал заместителем директора по правовым вопросам ОАО «Омскэнерго». В 2010 году перешел на должность помощника руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, а чуть позже стал заместителем руководителя. Пост министра природных ресурсов и экологии занял в июне 2012 года.
Наблюдатели отмечают, что особо Николай Лебедев на посту ничем не запомнился. Да и пребывал в должности короткое время. По долгу службы боролся с браконьерами, занимался вопросами загрязнения воздуха, в том числе странными осадками, периодически выпадавшими в то время в городе. Подал в отставку в июле 2013 года.
После ухода с поста направился в Омскую юридическую академию на должность проректора по правовой работе. В данный момент, по словам знакомых с ситуацией людей, находится на пенсии.
Город55. 2022 г.
Родился в Саргатском районе Омской области, в 1992 году окончил Омский ордена Ленина сельскохозяйственный институт имени С. М. Кирова по специальности «экономика и организация сельского хозяйства». В органы власти попал в 1994 году — на должность начальника отделения федерального казначейства по Центральному округу Омска. Отработав здесь почти четыре года, стал первым заместителем начальника финансового управления ЦАО, а позже возглавил это ведомство. Затем в течение семи лет еще дважды сменил должность — сначала стал первым заместителем начальника управления жилищных субсидий и льгот Омской области, затем главой департамента социальных выплат, жилищных субсидий и льгот минтруда. С 2007 по 2012 год возглавлял Контрольно-счетную палату Омской области, затем перешел на должность руководителя Главного управления финансового контроля Омской области, где и работал до назначения на пост министра экологии и природных ресурсов в октябре 2013 года.
Работая во главе областного минприроды, Винокуров не раз подвергался критике со стороны губернатора. Например, за то, что в регионе так и не появился лесопромышленный кластер. Кроме того, его невзлюбил спикер заксобрания Владимир Варнавский, и любой просчет Винокурова активно обсуждался в парламенте. Так, в январе 2017 года министр представил депутатам законопроект, который предполагал снижение объемов древесины, выделяемой жителям на строительство домов. Варнавский заявил, что в Год животноводства такое «обрезание» делать недопустимо, и в итоге документ был отправлен на доработку. А за то, что министерство не смогло найти источник выбросов этилмеркаптана, глава региона, на тот момент уже Александр Бурков, даже провел в отношении министра служебную проверку.
В октябре 2017 года Винокуров подал в отставку и принял участие в конкурсе на должность мэра Омска. Во властных структурах после этого сразу пошли шутливые разговоры, что регулярная критика от губернатора была подготовкой к этой должности. Впрочем, градоначальником Винокуров не стал.
Согласно информации в открытых источниках, в декабре 2021 года Винокуров стал генеральным директором и владельцем 100% ООО «МеталРуТрейдинг», расположенного в Москве. Предприятие занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей.
Город55. 2022 г.
Окончил Омский медицинский институт, работал врачом-урологом. В 90-е возглавлял ГКБ-3, был главным врачом Советского округа, затем начальником городского управления здравоохранения. С 1998 по 2002 год являлся депутатом Омского городского Совета. После этого продолжил карьеру в медицине, с 2006 года был замглавы, а с 2009-го — главой Росздравнадзора по Омской области. В июне 2012 года назначен министром здравоохранения Омской области.
Один из редких долгожителей команды Назарова, прошел с ним два губернаторских срока, в 2017 году был повышен до зампреда с сохранением министерского портфеля. Опытный управленец, выходивший «сухим» из всех скандалов. В 2014 году у Стороженко случилась публичная перепалка с главредом «Бизнес-курса» Сергеем Сусликовым. Тот резко раскритиковал состояние омской медицины на фоне слишком высоких доходов руководителей в системе минздрава и заявил, что больницы превратились в бизнес для чиновников. Андрей Евгеньевич опубликовал ответное письмо, в котором опроверг доводы известного издателя и пообещал разобраться в ситуации с доходами главврачей.
В 2015 году министру пришлось держать ответ за смерть роженицы из Омска, история которой попала в федеральное ток-шоу «Пусть говорят», а потом заинтересовала Следственный комитет. Стороженко собрал экстренный брифинг, на котором отстаивал правильность действий врачей.
В 2016 году произошел еще один скандал, едва не пошатнувший кресло под министром. Стороженко заподозрили в «странной» дружбе минздрава с «Евромедом», в результате чего частная клиника Фридманов якобы приоритетно получала средства на реабилитацию онкобольных по ОМС. Высказывалось предположение, что он является бенефициаром клиники. В то же время главврач центра реабилитации «Рассвет» и бывшая сноха экс-губернатора Нателла Полежаева публично обвинила Стороженко в «блокаде» учреждения и ущемлении прав онкобольных. ОБЭП и УФАС начали проверку. В результате сговора минздрава с «Евромедом» не нашли, однако признали, что «Рассвет» незаконно не допустили к реабилитации онкобольных. Стороженко при этом ранее уверял, что Полежаева сама не подавала документы на получение денег по ОМС. Дело закрыли, министр отделался представлением.
История с «Евромедом» и постоянные медицинские скандалы усиливали критику руководства минздрава, СМИ не раз прочили отставку Стороженко. Впрочем, несмотря на все это, Андрей Евгеньевич сумел «пережить» в облправительстве Виктора Назарова. Уже в 2018 году, при врио губернатора Александре Буркове, министр отметился неоднозначной идеей приватизировать госпиталь ветеранов, на защиту учреждения встали депутаты заксобрания. В декабре 2018 года Бурков принял отставку Стороженко.
Кем и где трудится сейчас — точно неизвестно. По словам членов команды экс-губернатора, «работает где-то в частном секторе».
Город55. 2022 г.
В 90-е работал учителем истории в лузинской средней школе, затем был ее директором, позже руководил управлением образования администрации Омского района. В 2004 стал заместителем министра образования Омской области, а потом и первым замом. Однако в 2009 году покинул министерство ради поста главы Омского района. Спустя три года совершил камбэк: в июне 2012 года Виктор Назаров назначил его на должность министра образования региона.
Борьбой с Хеллоуином, неожиданной отставкой и последующим уголовным делом. В 2013 году запретил омским школьникам отмечать этот праздник «в целях профилактики экстремистских настроений». В июне 2014 года, спустя два года после назначения, внезапно подал в отставку, объяснив ее состоянием здоровья. Впрочем, вскоре выяснились другие причины: экс-министра обвинили в превышении должностных полномочий за махинации с земельными участками. По версии следствия, еще в бытность главой Омского района Алексеев продал частным лицам три участка по заниженной стоимости, причинив бюджету ущерб в 7.2 млн рублей. Однако в итоге два из трех эпизодов дела исключили, сократив ущерб до 1.7 млн (земля в 38 га ушла без торгов всего за 77 тыс рублей).
В октябре 2016 года Алексеева осудили на 1.5 года колонии общего режима. Виновным он себя не признал. Отбывал срок в ИК-8, известной многими «ВИП-сидельцами», и, в отличие от коллег по несчастью, раздавал интервью прямо в колонии. СМИ активно цитировали его фразу о неприемлемости в Омской области демократического стиля управления и ностальгические воспоминания об эпохе Полежаева. В том же 2016 году вышел по УДО.
Осенью 2019 года, спустя три года после освобождения, вернулся в ОмГПУ, возглавив вузовский институт дополнительного образования. Это последнее упоминание Алексеева в омских СМИ. На сайте педагогического университета до сих пор значится в этом качестве.
Город55. 2022 г.
Окончил авиационный техникум и рабфак Омского государственного университета по специальности «история». Больше десяти лет был директором лицея № 143. В начале нулевых возглавил городское управление образования, с 2004 года работал в должности заместителя директора Центра довузовской подготовки и профориентации ОмГУ им. Достоевского. В сентябре 2014 года 58-летний Канунников стал министром образования Омской области, сменив на этом посту попавшего под уголовное дело Сергея Алексеева.
Два с небольшим года работы Канунникова прошли довольно тихо, он не отметился громкими скандалами. Разве что в 2016 году Сергей Николаевич фигурировал в истории, связанной с конфликтом интересов. Прокуратура внесла министру представление за то, что он взял на работу жену своего сына: родственницу пришлось уволить. Внимание СМИ также привлекала история с установкой камер видеонаблюдения на ЕГЭ: все конкурсы якобы выигрывала одна компания. Однако прокуратура нарушений в закупках не нашла. При Канунникове проходило объединение колледжей и техникумов. Министр запомнился обещанием уйти в отставку, если хоть одного педагога уволят.
В феврале 2017 года ушел в отпуск с последующим увольнением. Причиной, видимо, стал пенсионный возраст чиновника, которому исполнился 61 год. Губернатор Виктор Назаров отмечал, что претензий к министру образования не имеет, на своем посту он отработал «порядочно и добросовестно». После отставки Канунников получил награду. В кресле главы минобра его сменила Татьяна Дернова.
Согласно открытым данным, высокие посты в органах власти не занимает. С октября 2014 является совладельцем (50%) ООО «Автосервис Ракета», зарегистрированного в Омской области. Другой долей владеет предполагаемый сын, Егор Сергеевич Канунников.
Город55. 2022 г.
Выпускник Омской Высшей школы милиции МВД СССР. Работал директором ХК «Авангард» по правовой и агентской деятельности, был главой Межрегионального отраслевого объединения работодателей профессионального хоккея. Стал министром в июне 2012 года, оставив пост вице-президента Континентальной хоккейной лиги. «Спорт-Экспресс» писал, что его переход губернатор Виктор Назаров лично обсуждал с главой КХЛ Александром Медведевым.
Занимался вопросами, которые входили в его должностные обязанности: вручал премии молодым спортсменам, курировал тогда еще не уничтоженный волейбольный клуб «Омичка», а также гандбольный «Скиф», обсуждал развитие спорта с депутатом Госдумы Ириной Родниной, организовывал марафонские забеги. Также при Сараеве появился первый в России общественный совет спортсменов, задачами которого стало соблюдение прав и интересов спортсменов в рамках олимпийского движения, их взаимодействие с комиссией Олимпийского комитета и спортфедерациями.
Успел Сараев поучаствовать и в крупных проектах, правда, лишь на начальном этапе. Например, он готовил Омск к эстафете Олимпийского огня, которая была организована в России к зимним Играм в Сочи в 2014 году. Правда, заканчивать подготовку пришлось его последователю, так как в октябре 2013 года министр подал в отставку. Официальная причина — личные обстоятельства.
Спустя год после отставки распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации был аккредитован в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. С 2014 по 2017 год работал директором компании ООО «Инжиниринг Консалтинг» (ныне НПЦ «Термоплан»). Сейчас, согласно информации в открытых источниках, Сараев значится совладельцем ООО «Право Бизнес Стратегия» (деятельность в области права), зарегистрированного в Омске. Также, согласно открытым данным, его фамилия фигурирует в списке членов совета директоров «Омскнефтехимпроекта» Игоря Зуги.
Город55. 2022 г.
Мастер спорта международного класса по шорт-треку, неоднократный победитель и призер чемпионатов России по шорт-треку Антон Чешукин пришел в органы власти в 2002 году. Работал специалистом, главным специалистом и начальником отдела в министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта области. Ненадолго уезжал в Новосибирск, затем вернулся в Омск на должность замдиректора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта. С 2010 года возглавлял КУ «Областная школа высшего спортивного мастерства» (ныне БУ «Региональный центр спортивной подготовки»). Министром стал в декабре 2012-го, однако уже в июне 2013-го ушел в отставку.
Коротким сроком на посту. Ничего особо примечательного и ничего плохого не сделал, говорят наблюдатели. Ушел с поста «по личным обстоятельствам», никак не связанным со строительством омского велотрека.
После отставки долгое время о нем ничего не было слышно, но в мае 2020 года, согласно информации в открытых источниках, он возглавил московское АО «Европарк МДЛ», занимающееся деятельностью по упаковыванию товаров. Также он зарегистрировал в Москве ИП и в 2022 году даже участвовал в торгах по поставке спортивного инвентаря в школы города Обнинска, Калужская область, правда, их не выиграл.
Город55. 2022 г.
Известный омский автогонщик и телеведущий стал министром спорта в октябре 2013 года. Он пришел в областное правительство из ДОСААФ, где проработал фактически всю жизнь и занимал руководящие должности. В январе 2013 года его пригласил на должность заместителя тогдашний молодой министр Антон Чешукин. А спустя восемь месяцев Фабрициус уже занял его место.
Особыми достижениями и громкими скандалами за сравнительно недолгий срок работы в облправительстве Александр Фабрициус не отметился. Приступая к обязанностям, обещал вдохнуть в омский спорт новую жизнь, в частности развивать экстремальные виды. В 2014 году при нем открылся омский велотрек.
В этот период произошла неприятная история с увольнением и уголовным делом в отношении заслуженного тренера России по кикбоксингу Константина Сизова, руководившего тогда спортивным клубом «Нокаут». Спортсмена подозревали в хищении 1 млн рублей. По версии следствия, он присвоил зарплаты за «мертвые души». Сам Сизов утверждал, что работники были настоящими, а разбирательства начались из-за того, что от него хотят избавиться. В частности, обвинял в этом министра Александра Фабрициуса.
На сторону тренера встал одиозный депутат Ян Зеленский. Он грозил снять Фабрициуса с поста. Также политик заподозрил министра в том, что тот подарил губернатору велосипед, купленный за бюджетный счет. Кроме того, Зеленскому показалось, что он заметил нарушения при закупке дорогостоящего велосипеда для профессионального омского гонщика. По его мнению, торги были проведены некорректно. Однако эта история так ничем и не закончилась.
Александр Фабрициус проработал министром до 29 октября 2015 года, после чего вернулся в ДОСААФ. Став руководителем этой организации, он пытался вывести ее из кризиса. Однако долги только росли. Также не удалось отстоять картодром, земля под которым теперь принадлежит бизнесменам Авдошиным.
Был организатором омского этапа ралли «Шелковый путь» в 2021 году и два года тренировал Евгения Фрезоргера и Алексея Шпука, которые участвовали в этой гонке в классе «багги». Сейчас ведет автомобильную передачу на телеканале «ОмскТВ» и председательствует в общественной организации «Региональная федерация автомобильного спорта Омской области». В июле 2022 года стал директором «Спортивной школы олимпийского резерва №3».
Город55. 2022 г.
Начинал карьеру с работы в комсомоле, где руководил спортивной и оборонно-массовой работой. В начале 90-х перешел в государственно-кооперативный коммерческий центр «Сибирский исполин», организованный при комитете по физической культуре и спорту Омского облисполкома. Занимался организацией спортивных мероприятий, в том числе «Сибирского международного марафона». С 2011 по 2013 год был заместителем министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Министром стал в ноябре 2015 года.
Известного спортивного функционера не раз прочили на должность главы минспорта, но все не складывалось. В итоге короткий срок Подбельского (ровно год) на министерском посту запомнился рядом спортивных скандалов и скорой отставкой. Уже через пару месяцев после назначения Назаров пригрозил новому министру увольнением из-за жалоб районных глав на нехватку денег на «королеву спорта».
На срок полномочий Константина Олеговича пришлось громкое банкротство волейбольного клуба «Омичка» (при этом чуть ранее министр обещал этого не допустить). В том же году регион лишился Центра парусного спорта, и такая же перспектива нависла над СКК им. Блинова, который из-за долгов и пожарных нарушений опечатали приставы.
В октябре 2016 года Назаров отправил министра в отставку, объяснив решение «рядом нерешенных проблем и ростом необоснованных конфликтных ситуаций в системе спорта».
В данный момент работает в должности замдиректора автономного учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта». Состоит в дирекции SIM.
Город55. 2022 г.
О нем известно немного. Согласно официальной информации, до прихода в облправительство трудился в органах прокуратуры вместе с Виктором Назаровым. Считался чуть ли не единственным настоящим другом губернатора. Последним местом работы было Управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ, где Михеев трудился в должности старшего прокурора. В июне 2012 года приказом генерального прокурора Российской Федерации он был отправлен в отставку в связи с достижением пенсионного возраста. В этом же месяце стал руководителем аппарата губернатора Омской области. Чуть позже Виктор Назаров добавил ему ответственности, сделав зампредом.
Особо в инфополе не отсвечивал. В редкие минуты, когда требовалось публичное выступление, Михеев рассказывал о том, как будет решаться проблема обманутых дольщиков, занимается ли правительство вопросами создания в Омске гайд-парков (мест для политических митингов, празднеств и гуляний). Кроме того, Михееву пришлось защищать свою зону влияния от первого зампреда Александра Бутакова, который выступал с предложением упразднить часть функций аппарата губернатора, а именно — исключить его из списка органов, принимающих решение или участвующих в процессе планирования работы облправительства. Инициативу Бутакова, впрочем, губернатор не поддержал.
Ушел в отставку в июле 2013 года. Злые языки говорили, что его уход связан с претензиями со стороны губернатора, однако возглавлявший на тот момент ГУ по делам печати Сергей Корабельников опроверг это: «Ему поступило достаточно интересное предложение за территорией Омской области, которое озвучить я не могу. Кроме того, есть причины личного характера. У него есть семья, и вся его жизнь все-таки связана с Новосибирском». После этого информация о месте трудоустройства Михеева не появлялась.
Город55. 2022 г.
Владимир Компанейщиков начал свою карьеру со службы в ФСБ, потом была работа в различных коммерческих организациях. В областное правительство он пришел с должности директора по развитию бизнес-систем ОАО «Омскнефтехимпроект». С ноября 2013 года стал руководителем аппарата губернатора, а спустя восемь месяцев начал совмещать этот пост с обязанностями зампреда. После переизбрания Виктора Назарова в 2015 году занял в его команде место зампреда по вопросам внутренней политики и территориального развития. Был отправлен в отставку распоряжением нового губернатора Александра Буркова.
Во время работы в облправительстве поддерживал креативную сферу. Вел переговоры о проведении в Омске концерта группы 25/17. Также Компанейщиков продвигал идеи учреждения фестиваля имени Егора Летова и создания рэп-парка.
Сетовал, что из региона уезжают наиболее перспективные выпускники школ, потому что омские вузы преподают «по средневековым лекалам». Считал, что Омскую область надо срочно вытаскивать: «Мы дошли до точки, дальше только деградация», — заявил он на одном из форумов.
Основные скандалы, связанные с именем чиновника, пришлись на 2015 год. Сначала журналисты обнаружили, что Владимир Компанейщиков, несмотря на пост на госслужбе, продолжает владеть долями в частных коммерческих компаниях. Он парировал, что обязан передать их в доверительное управление только в случае возникновения конфликта интересов.
Также во время губернаторской кампании коммунисты обвинили его в давлении на главу Павлоградского района, который вынужден был поддержать единоросса Виктора Назарова.
А в декабре этого же года СМИ облетела новость о том, что дочь чиновника попала в список представителей талантливой молодежи, получившей премии президента и губернатора. Некоторые решили, что здесь не обошлось без протекции высокопоставленного отца.
Еще один конфликт — с Димитрием Галавановым — произошел во время праймериз «Единой России» в 2016 году. Однопартиец обвинил Компанейщикова в попытке протащить в заксобрание удобных людей.
В данный момент он значится генеральным директором двух московских компаний — «Агентства креативных индустрий» и Корпорации «Попов Радио», которые связаны с Межгосударственной корпорацией развития (ее главный актив в Омске — завод им. Попова).
Город55. 2022 г.
После окончания в 1991 году омского автодора работал на различных должностях в банках. В облправительство пришел с должности директора филиала «СДМ-Банка» в Омске. В ноябре 2015 года назначен руководителем аппарата губернатора и правительства Омской области. Работал до июля 2018 года.
Придя в облправительство, Юрий Карючин занялся оптимизацией его состава. Часть сотрудников были сокращены, их обязанности распределили между оставшимися, часть отдали на аутсорс. Также Карючину пришлось комментировать историю с «золотыми парашютами» для чиновников.
Напомним, сначала дополнительные выплаты к пенсиям отменили. Областная прокуратура пришла к выводу, что тратить на это 150 млн бюджетных рублей слишком расточительно. Но омские чиновники-пенсионеры дошли до Верховного суда РФ и добились возврата выплат. Суммы, впрочем, немного снизили.
После того как Юрий Карючин занял высокий пост в команде Виктора Назарова, в СМИ появилась компрометирующая информация, связанная с его биографией до госслужбы. В частности, предприниматель Михаил Курцаев обвинил омский филиал «СДМ-банка», которым на тот момент руководил Карючин, в подделке поручительства. Также сообщалось о связях чиновника с бизнесменами Юрием Татарским и Андреем Головастиковым, имевшими криминальное прошлое.
Согласно открытым данным, является гендиректором и единоличным владельцем ООО «Норд Стар и партнеры». Эта компания осуществляет деятельность в области права.
Город55. 2022 г.
Андрей Ткачук начинал карьеру с работы на телевидении, в том числе на областном «12 канале», потом трудился в коммерческих организациях. С 2005 года занимался информационной политикой в мэрии, откуда в 2009 году перешел на должность директора и главреда «Домашней газеты». С этой должности перешел в облправительство.
Во время работы в корпорации «Агро-Траст» стал одним из авторов идеи с гигантским полипропиленовым мешком, на котором все желающие могли оставить автограф. Объект даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.
В качестве заслуги на посту главного по информационной политике региона Андрей Ткачук ставил себе в заслугу переформатирование «Омской правды» и районных газет. По его мнению, издания стали более современными и интересными, научились более эффективно работать с точки зрения экономики.
Также он рассказывал о планах сделать Омскую область центром интеллектуального развития молодых архитекторов, айтишников и инженеров. И мечтал провести в регионе международный конкурс модельеров.
Запомнился Ткачук и куда менее забавной историей. В 2013 году с легкой руки Ткачука два СМИ, в которых работал сам Ткачук и которыми руководил его давний друг Сергей Старовойтов, получили значительное финансирование из областного бюджета. «Домашней газете» и сайту «СуперОмск» выделили 16 млн рублей. По этому факту прокуратура даже проводила проверку, но нарушений в итоге не нашла.
Также Андрей Ткачук, который, по идее, должен был нивелировать конфликты и находить общий язык со всеми, запомнился журналистам своим сложным характером. Например, он лишил аккредитации представителей двух омских СМИ. Решение он объяснил тем, что их публикации порочат облик губернатора.
После ухода из команды Виктора Назарова Ткачук вернулся к руководству холдингом «Слово», куда вошли «Домашняя газета», «СуперОмск» и «Первый городской телеканал». В 2016-м безуспешно пытался стал депутатом заксобрания региона. В мае 2017 года избран депутатом Омского горсовета по 17-му округу, потом стал вице-спикером.
В 2019 году сложил депутатские полномочия, чтобы стать заммэра города Долгопрудного. Сейчас, согласно информации в открытых источниках, Андрей Ткачук значится директором АНО «РУССКИЙ МЕДИА-ЦЕНТР» города Москвы (производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ). Также ведет программу на YouTube «Русская телега».
Город55. 2022 г.
Сергей Корабельников приехал в Омск из Алма-Аты, когда ему было 24 года. работал журналистом на «Антенне-7». Потом перешел в горадминистрацию, где работал специалистом по работе со СМИ, стал пресс-секретарем мэра Валерия Рощупкина. Ушел в отставку вместе с ним. После этого работал на ГТРК «Иртыш», став в итоге шеф-редактором новостей. Вернулся в качестве руководителя на «Антенну-7». Через три года с телевидения снова перешел в мэрию — уже в команду Виктора Шрейдера. Затем стал заместителем гендиректора областного ГТРК «Омск». Оттуда — опять на административную должность. В июне 2013-го Сергей Корабельников был назначен руководителем Главного управления информационной политики правительства Омской области, которое получило такое название уже при нем.
В отличие от своего предшественника Андрея Ткачука, который успел перессориться со многими омскими журналистами, дипломатичный и улыбчивый Сергей Корабельников старался найти общий язык со всеми. Конфликтов избегал, громкие скандалы старался нивелировать. Во время прощания — это произошло на пресс-конференции Виктора Назарова — журналисты проводили Корабельникова с должности аплодисментами. Помогло ли это Виктору Назарову?
После отставки переехал в Краснодарский край. С января 2016 по июнь 2021 года работал заместителем директора МУП «Медиа Группа «Анапа» (деятельность в области радиовещания). Сейчас работает в должности главного редактора телерадиокомпании «Анапа Регион».
— Это был интересный, а местами уникальный опыт. На старте собралась абсолютно новая команда. Кто-то имел за плечами опыт госслужбы, кто-то пришел из других сфер. Но у всех было желание изменить систему. Процесс, что называется, слаживания команды, отстраивания внутренних коммуникаций между структурами правительства, новый формат информационной политики. Все это было довольно сложно, но интересно.
Что касается моего направления, здесь во многом я отталкивался от запроса руководителя. А Виктор Иванович, надо отдать ему должное, хотел видеть реальную картину, был готов на прямое общение с журналистами и не прятался от неприятных вопросов. Мы отладили систему мониторинга СМИ. Причем упор был сделан именно на критические материалы. Более того, была введена система реагирования на негативную информацию. Профильные министерства давали оценку объективности подачи. Причем регламент был очень жесткий — на ответ давалось не более 12 часов. В случае искажения реальной картины в СМИ направлялись официальные комментарии, которые оперативно размещались в этом издании. Если же «факт имел место быть», включались механизмы исправления ситуации. Причем об этом каждое утро докладывалось губернатору. Это один из примеров, но, как я считаю, он весьма показательный. Не убегать и не делать вид, что проблемы не существует, а признавать ошибки и исправлять их. Не считать СМИ врагами и не пытаться их жестко контролировать, а сделать своими союзниками и единомышленниками. Не знаю уж, насколько это получилось, но попытка такая была. И это я не стал бы записывать на свой счет — это работа всей нашей команды главного управления.
Из того, что не удалось? Наверное, реформа региональных СМИ. Это городские интернет-издания и газеты, в которых учредителем было правительство Омской области. Была задумка объединения их в один медиахолдинг. Помимо экономии бюджетных средств, была задумка сделать единый центр генерации информации с максимальным количеством каналов ее распространения. Причем, это важно, не управления информацией, а генерации. Можно назвать это формированием общественного мнения, пропагандой, но пропагандой здорового образа жизни, семейных ценностей, любви к родному краю, городу и т. д.
Город55. 2022 г.
Татьяна Тренина приехала в Омск из Кемеровской области, где практически всю жизнь проработала на телевидении, занимая руководящие посты. В команду губернатора в октябре 2014 года перешла с должности гендиректора управляющей компании «Кузнецкий дом медиа». Сначала была назначена заместителем начальника по информационной политике региона, а с начала 2015 года возглавила это ведомство.
Для редакций районных газет появилось новое правило — раз в неделю отчитываться о планах на следующий выпуск. Тогда Тренина объясняла это не цензурой, а, наоборот, возможностью сократить дистанцию между журналистами и властью.
Во время работы Трениной началась прокурорская проверка хозяйственно-финансовой деятельности Главного управления информационной политики Омской области. Правда, инициировала ее не она, а ее предшественник Владимир Компанейщиков. Силовиков интересовал период, когда ГУИПом руководил Андрей Ткачук.
После ухода с госслужбы стала продюсером комедийного сериала «Предпоследняя инстанция». Сейчас, согласно информации в открытых источниках, работает генеральным директором московского ООО «Окапи Продакшн», также является руководителем и совладельцем (49%) ООО «Окапи Проект».
Город55. 2022 г.
Начинал карьеру репортером на несуществующих сейчас телеканалах «Агава», «СТВ» и «Акмэ». Потом был пиарщиком в различных структурах горадминистрации и «Россельхозбанка». В областное правительство пришел из пресс-службы компании «Ростелеком». 26 июля 2016 года был назначен начальником Главного управления информационной политики.
Период работы Станислава Сумарокова в ГУИП оказался весьма непростым для многих областных СМИ. Один из скандалов был связан с вбросом информации о предстоящей оптимизации бюджетных сайтов и газет, с которыми Сумароков не смог найти общий язык. Под угрозой оказался даже такой мастодонт, как «Омская правда». Пришлось собирать экстренный брифинг, чтобы успокоить журналистов.
Также последовала массовая смена редакторов районок. Самая громкая история связана с уголовным делом в отношении уволенного руководителя большереченской газеты «Наша иртышская правда» Евгении Острой. Ее обвиняли в присвоении 126 тысяч рублей. Женщина на тот момент перебралась из Омской области в Краснодарский край, ей приходилось ездить на суд. Также под раздачу попала сестра Острой Жанна, работавшая в газете главным бухгалтером. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.
Евгения Острая тогда называла преследование местью за отказ публиковать материалы, которые пытался продавить главный по информационной политике. Журналистка обращалась с жалобами к президенту и губернатору и просила привлечь руководителя ГУИП к ответственности по двум статьям — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и превышение должностным лицом полномочий. В итоге все сошло на нет.
После ухода Виктора Назарова Сумароков продержался на посту всего несколько месяцев и уволился в апреле 2018 года.
После ухода из облправительства успел поработать замдиректора «Омской правды» и начальником отдела общественных связей политеха. Работая в ГУИП, Сумароков называл Омск лучшим городом на земле и активно осуждал тех, кто решил его покинуть. Уволившись, последовал их примеру. Он уехал на юг России, сейчас ведет свой телеграм-канал «Омчанин в Крыму». Работает во ФГУП «Крымская железная дорога».
Город55. 2022 г.
Приехал в Омскую область из Санкт-Петербурга, где получил высшее образование и работал в различных СМИ. Создал два телеканала — «Ваше общественное телевидение!» в Петербурге и «Архыз 24» в Карачаево-Черкесии. В августе 2014 года возглавил «12 канал». В 2015 году возглавил омское представительство «Изборского клуба» и омского отделения Российского военно-исторического общества. Вошел в состав Общественной палаты региона. С начала 2017 года стал заместителем политсовета омского отделения «Единой России» по агитационно-пропагандистской работе.
Во время губернаторских выборов в 2015 году вокруг Малькевича разгорелся скандал. Его обвинили в незаконном сборе средств с предпринимателей на избирательную кампанию Виктора Назарова. Малькевич тогда пояснял, что созданный им благотворительный фонд действительно собирает деньги, но идут они совсем на другие цели.
В 2016 году участвовал в праймериз «Единой России» по 4-му округу. Стал первым, но от дальнейшей борьбы отказался по решению партии.
После ухода в отставку стал первым заместителем председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ. Также с 21 января 2021 года он значится директором АО «ГАТР» (деятельность в области телевизионного вещания), учредителем которого является Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.
В 2018 году Малькевича, находившегося в США, задерживала ФБР. Дело в том, что экс-директор «12 канала» стал главным редактором СМИ под названием USA Really. И ФБР интересовало, организовывал ли Малькевич вмешательство в президентские выборы 2016 года. Впрочем, все закончилось благополучно. Журналиста отпустили, вручив ему уведомление о том, что USA Really внесено в американский список СМИ-иноагентов.
Город55. 2022 г.
Михаил Каракоз — один из немногих коренных омичей в команде Виктора Назарова. Он окончил факультет регионоведения в ОмГУ и уже со студенчества начал заниматься политикой. Участвовал в избирательных кампаниях разного уровня в качестве пиарщика. С 2006 года возглавил омское отделение «Молодой гвардии» и вошел в состав «Единой России». В последней был начальником отдела по агитационно-пропагандистской работе.
К команде губернатора Назарова присоединился с февраля 2014 года. В облправительстве Каракоз возглавил Главное организационно-кадровое управление, которое при нем было переименовано в Главное управление внутренней политики. Стал зампредом.
Курировал перевод телевидения в Омской области на цифровое вещание. За успешную реализацию этого проекта даже получил благодарность от президента РФ. В марте 2020 года вошел в состав оргкомитета по подготовке к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Несмотря на то, что первенство отменилось из-за санкций, многие запланированные к нему проекты реализованы. Главный из объектов, которые получил Омск, — новая спортивная арена на Левом берегу. ХК «Авангард» начнет играть на ней уже этой осенью.
Скандал вокруг Михаила Каракоза разгорелся в 2013 году, когда силовиков озадачило исчезновение части средств, выделенных на проведение «Бессмертного полка». Акцию в регионе курировал Каракоз. Выяснилось, что исчезли 500 тысяч рублей, выделенные на печать плакатов и сувенирки для мероприятия. Деньги перевели некой организации, но никакую продукцию она в итоге не произвела.
Михаил Каракоз довольно долго смог продержаться и в новом составе губернаторской команды уже при Александре Буркове. На отчетно-выборной конференции реготделения «Единой России» он был избран первым заместителем секретаря. Ему поручили курировать предстоящие выборы в Омский горсовет. Однако в начале этого года стало известно о его отставке. Каракозу прочили должность на федеральном уровне. В итоге выяснилось, что он предпочел госслужбе работу на коммерческом предприятии — в группе компаний «Руском» предпринимателя Темури Латарии.
Город55. 2022 г.
Профессиональный военный, ныне генерал-лейтенант запаса, командовал ракетными частями в разных регионах, с 2006 года — командующий 33-й гвардейской ракетной армией в Омске. С 2010 по 2012 год был зампредом областного правительства. В 2012 году избран атаманом Сибирского войскового казачьего общества. Параллельно возглавлял главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, которое в 2015 году реорганизовали в главное управление региональной безопасности.
Казачий атаман и главный безопасник в команде Назарова. Как и положено по чину, один из самых непубличных чиновников. Курировал сферы общественной безопасности и взаимодействия облправительства с силовиками. Остался на своем посту и после ухода Назарова. В марте 2019 года губернатор Александр Бурков в рамках реформы структуры кабинета министров преобразовал ГУ региональной безопасности в министерство, должность Привалова была сокращена. В мае 2019 года атаман ушел в отставку, вскоре вернувшись в качестве замминистра.
Вскоре после отставки вернулся в кабмин, став первым заместителем министра региональной безопасности. На должность министра утвердили экс-главу регионального Следственного комитета Андрея Кондина.
Город55. 2022 г.