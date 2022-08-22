После ЧП с обрушением в Омске прокуратура потребовала починить еще один опасный дом

Как оказалось, дом стоит в очереди на капитальный ремонт с 2017 года. В 2019 году ремонт перенесли на 2020–2022 годы. А в 2020 году специалисты СибАДИ во время исследования состояния дома нашли на фасаде множество трещин, вспучивание и выпадение кирпичей. Вдобавок к этому отмостка и плиты перекрытия многоквартирного дома разрушены и отклонены по вертикали, оголена арматура.