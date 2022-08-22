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После ЧП с обрушением в Омске прокуратура потребовала починить еще один опасный дом

22 августа 03:22
Фото: Город55

Прокуратура потребовала починить опасный дом на проспекте Мира в Омске

Дом на проспекте Мира рискует обрушится следующим.

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили о результатах проверки по поводу разрушающегося дома на проспекте Мира, 167Б. Здание, как и обрушенный дом на улице 20 Партсъезда, требует капитального ремонта, но никакие работы до сих пор не проведены.

Как оказалось, дом стоит в очереди на капитальный ремонт с 2017 года. В 2019 году ремонт перенесли на 2020–2022 годы. А в 2020 году специалисты СибАДИ во время исследования состояния дома нашли на фасаде множество трещин, вспучивание и выпадение кирпичей. Вдобавок к этому отмостка и плиты перекрытия многоквартирного дома разрушены и отклонены по вертикали, оголена арматура.

Провести ремонт здания был обязан Региональный фонд капремонта, но по какой-то причине сроки работ затянули. До сих пор организация не выделила на работы средства и не заключила контракты с подрядчиками.

Прокуратура обратилась с иском в Центральный районный суд Омска, чтобы обязать Фонд капремонта провести работы по суду. Во время работ подрядчик должен будет укрепить несущие конструкции и провести другие работы. Акт прокурорского реагирования стоит на контроле ведомства.

Напомним, 12 августа 2022 года на улице 20 Партсъезда в Омске обрушилась часть дома № 53. Здание должны были отремонтировать по программе капремонта, однако Фонд отказывался проводить работы, а жильцы добивались признания дома аварийным. Здание признали непригодным для проживания, а омичам выплатят компенсацию на покупку нового жилья.

#Ольга Акамова#Омск#Прокуратура#Общество#Новости#Обрушение дома в Омске#Омская область#Обрушение#Дом#Капремонт#Капитальный ремонт
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