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Накануне старта КХЛ омский «Авангард» обменял форварда на деньги

28 августа 04:20
Фото: 1MI

Горшков перешел из омского «Авангарда» в «Адмирал»

Клуб объявил о решении за день до презентации нового состава команды.

Омский хоккейный клуб «Авангард» обменял Александра Горшкова на деньги. Нападающий перешел в дальневосточный «Адмирал». Об этом сообщила пресс-служба «ястребов».

О контракте с Горшковым стало известно в мае этого года. Соглашение подписывали на два года. В минувшем сезоне КХЛ 31-летний форвард выступал за хабаровский «Амур». Размер компенсации за игрока не озвучили.

Напомним, сегодня на Соборной площади состоится праздник в честь возвращения команды в Омск. Омичей познакомят с хоккеистами нового сезона. В финале мероприятия — бесплатный концерт. Хедлайнерами станут группы «25/17» и «Иванушки int.». Подробнее можно прочитать здесь.

#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Александр Горшков#Авангард#Хоккей
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