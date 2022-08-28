Накануне старта КХЛ омский «Авангард» обменял форварда на деньги

Омский хоккейный клуб «Авангард» обменял Александра Горшкова на деньги. Нападающий перешел в дальневосточный «Адмирал». Об этом сообщила пресс-служба «ястребов».
О контракте с Горшковым стало известно в мае этого года. Соглашение подписывали на два года. В минувшем сезоне КХЛ 31-летний форвард выступал за хабаровский «Амур». Размер компенсации за игрока не озвучили.
Напомним, сегодня на Соборной площади состоится праздник в честь возвращения команды в Омск. Омичей познакомят с хоккеистами нового сезона. В финале мероприятия — бесплатный концерт. Хедлайнерами станут группы «25/17» и «Иванушки int.». Подробнее можно прочитать здесь.