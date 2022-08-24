В департаменте общественной безопасности мэрии Омска сообщили, что в самом центре города на несколько дней перекроют главные улицы. Это связано с возвращением в Омск хоккейного клуба «Авангард».
В период с 20:00 часов четверга, 25 августа, до 17:00 часов понедельника, 29 августа, будут перекрыты следующие участки:
В это время на участках будет запрещено движение всех видов транспорта, а также парковка любых видов транспорта. Автобусные маршруты изменятся.
Водителям предложили маршрут объезда перекрытых дорог по улицам Интернациональной, Ленина, Гагарина, проспекту К. Маркса. Омичей просят учитывать перекрытия при планировании поездок, а участников мероприятий просят соблюдать меры личной безопасности.
Добавим, что программа мероприятий в честь возвращения "Авангарда" пока неизвестна.