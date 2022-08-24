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Центр Омска ждет масштабное перекрытие из-за возвращения «Авангарда»

24 августа 10:47
Фото: 1MI

Центр Омска перекроют на четыре дня из-за приезда команды «Авангарда»

В городе ожидается хоккейный праздник.

В департаменте общественной безопасности мэрии Омска сообщили, что в самом центре города на несколько дней перекроют главные улицы. Это связано с возвращением в Омск хоккейного клуба «Авангард».

В период с 20:00 часов четверга, 25 августа, до 17:00 часов понедельника, 29 августа, будут перекрыты следующие участки:

  • Улица Ленина от Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;
  • Улица Ивана Алексеева от Соборной площади до улицы Красина;
  • Улица Тарской на участке от улицы Ленина до улицы Красина.

В это время на участках будет запрещено движение всех видов транспорта, а также парковка любых видов транспорта. Автобусные маршруты изменятся.

Водителям предложили маршрут объезда перекрытых дорог по улицам Интернациональной, Ленина, Гагарина, проспекту К. Маркса. Омичей просят учитывать перекрытия при планировании поездок, а участников мероприятий просят соблюдать меры личной безопасности.

Добавим, что программа мероприятий в честь возвращения "Авангарда" пока неизвестна.

Фото: мэрия Омска
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Перекрытие#Авангард#Дорога
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