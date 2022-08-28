Омская полиция обнародовала подробности о жутком ДТП с участием общественного транспорта. Оно произошло 27 августа. На улице Пушкина автомобиль «Lada 2107» проехал на «красный» и столкнулся с маршруткой, та опрокинулась от удара и врезалась в «Kia».