Омская полиция обнародовала подробности о жутком ДТП с участием общественного транспорта. Оно произошло 27 августа. На улице Пушкина автомобиль «Lada 2107» проехал на «красный» и столкнулся с маршруткой, та опрокинулась от удара и врезалась в «Kia».
В результате аварии в больницу доставили пассажиров микроавтобуса: мужчин 42, 46 и 77 лет, женщин 54 и 39 лет; а также пассажиров «Lada 2107» — 26-летнего мужчину и 19-летнюю девушку.
Напомним, ранее сообщалось о 10 пострадавших. Одному медики оказали помощь на месте происшествия. Минздрав передавал информацию о девяти доставленных в больницу, среди них — ребенок. Разницу в данных полиции можно объяснить, например, тем, что двоих человек медики осмотрели и отпустили домой.
Ход проверки по факту аварии взяла под контроль прокуратура.