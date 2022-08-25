В Омской области анонсировали начало нового сезона охоты

В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Омской области напомнили о скором начале большого осеннего сезона охоты. Он стартует уже в эту субботу, 27 августа, и продлится до поздней зимы.
В это время омичи смогут поохотиться на болотно-луговую, боровую, степную и полевую дичь. До 30 ноября можно будет отстреливать водоплавающую дичь — гусей, казарок, уток, лысух и камышниц, а также степную и полевую дичь — серую куропатку, перепелок, голубей и горлиц. Боровую дичь, в том числе глухарей, тетеревов, рябчиков, белых куропаток и вальдшнепов, можно будет отстреливать до конца февраля 2023 года.
В министерстве отмечают, что наибольшей популярностью у охотников пользуются водоплавающая и боровая дичь, ежегодно лицензии на ее отстрел получают порядка 20 тыс человек. При этом есть определенные нормативы на отстрел птиц, за нарушение которых омичей ждет наказание.
Также охота на дичь должна проходить без каких-либо световых и звуковых устройств. Омичей просят соблюдать меры предосторожности и не стрелять на шорохи и звуки без ясной видимости цели, чтобы не навредить другим охотникам.