В Омской области анонсировали начало нового сезона охоты

В это время омичи смогут поохотиться на болотно-луговую, боровую, степную и полевую дичь. До 30 ноября можно будет отстреливать водоплавающую дичь — гусей, казарок, уток, лысух и камышниц, а также степную и полевую дичь — серую куропатку, перепелок, голубей и горлиц. Боровую дичь, в том числе глухарей, тетеревов, рябчиков, белых куропаток и вальдшнепов, можно будет отстреливать до конца февраля 2023 года.