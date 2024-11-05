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Строительство

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5 ноября
Виталий Хоценко встретился с новым руководителем Сибуправтодора
5 ноября, 12:02
Подешевел на четверть. В омских Нефтяниках продают 15-летний долгострой
5 ноября, 02:19
2 ноября
«Мы стараемся»: Шихмирзаев получил одобрение строительного проекта в градсовете
2 ноября, 05:28
1 ноября
В Омске отправили на доработку проект дома у «сползающей» парковки на 3-й Енисейской
1 ноября, 12:12
Омский градсовет одобрил строительство 3 высоток в Центральном округе
1 ноября, 11:41
Эксклюзив. Знаменитый омский долгострой на 70 лет Октября планируют сдать к концу 2025 года
1 ноября, 03:39
31 октября
Кто-то ворует крышки: в мэрии прокомментировали случай с упавшей 6-летней омичкой
31 октября, 06:56
30 октября
Год на стройку. В омском микрорайоне Заозерный появится небольшой магазин
30 октября, 10:50
Величественные стены и мраморные полы: в Омской области построили новый храм
Здание находится в Нижнеомском районе, его строили в течение 16 лет.
30 октября, 08:25
В омском поселке Биофабрика планируют построить новый дом
30 октября, 07:31
29 октября
Заинтересовались многие. Омский бизнесмен выиграл в борьбе за землю в центре города
29 октября, 09:40
Сорвали все сроки. В Омске экс-подрядчика школы оштрафовали на 47 миллионов рублей
29 октября, 04:45
Зарплаты до 60 тысяч. В мэрии Омска открыли сразу два десятка вакансий
29 октября, 01:41
28 октября
Власти потратят 43 млн рублей на капремонт моста в Усть-Ишимском районе после паводка
28 октября, 13:37
Готов на 89%. Проект омского дома на 6-й Станционной снова отправляли на экспертизу
28 октября, 11:48
27 октября
Омск оказался аутсайдером по доле современного жилья, сданного в 2019–2024 году
27 октября, 08:22
25 октября
В Омске ради нового корпуса онкодиспансера на Завертяева срубят больше сотни деревьев
25 октября, 09:26
Вблизи морга. В Омске на Нахимова появится высокотехнологичный центр протезирования
25 октября, 08:18
Снесут 472 дома. В Омске анонсировали комплексную застройку на Северных
25 октября, 07:04
В Омске сдали еще одну элитную новостройку: сколько стоят новые квартиры
25 октября, 05:40

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