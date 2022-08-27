Среди пострадавших в ДТП с маршруткой в Омске оказался ребенок

Как выяснилось, пострадавших в ДТП было 10. Одному из них оказали помощь на месте, еще 9 человек доставили в больницу с различными травмами. Среди них есть и ребенок. Состояние пациентов пока не уточняется.
Напомним, авария произошла сегодня около 16:20 на улице Думской у Театральной площади. Предварительно, виновником стал 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107. Он проехал на красный сигнал светофора и протаранил маршрутку №222, та опрокинулась на дорогу и зацепила внедорожник "Киа". В полиции сообщили о девяти пострадавших.
Ход проверки по факту аварии взяла под контроль прокуратура.