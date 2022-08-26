Сегодня в Омске решат судьбу масочного режима

Сегодня, 26 августа, в Омске пройдет заседание очередного оперштаба по распространению коронавируса в Омской области. Во время него власти могут решить, что делать с масочным режимом.
«На заседании обсудят текущую эпидемиологическую ситуацию и предложения по ограничительным мерам на территории региона», — рассказали в оперштабе о повестке заседания.
Ранее его отменили, но в последнее время заболеваемость сильно выросла. Поэтому маски вполне могут вернуть обратно.
Только за последний месяц в регионе стало в 10 раз больше больных коронавирусом. Между тем, сотрудники Роспотребнадзора и работники супермаркетов «Магнит» снова начали носить маски.