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Сегодня в Омске решат судьбу масочного режима

26 августа 01:43
Фото: 1MI

Оперштаб рассмотрит вопрос возвращения масочного режима в Омске

Возвращение масок возможно, поскольку заболеваемость сильно выросла.

Сегодня, 26 августа, в Омске пройдет заседание очередного оперштаба по распространению коронавируса в Омской области. Во время него власти могут решить, что делать с масочным режимом.

«На заседании обсудят текущую эпидемиологическую ситуацию и предложения по ограничительным мерам на территории региона», — рассказали в оперштабе о повестке заседания.

Ранее его отменили, но в последнее время заболеваемость сильно выросла. Поэтому маски вполне могут вернуть обратно.

Только за последний месяц в регионе стало в 10 раз больше больных коронавирусом. Между тем, сотрудники Роспотребнадзора и работники супермаркетов «Магнит» снова начали носить маски.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Оперштаб#Коронавирус
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