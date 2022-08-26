Пожары, техногенные ЧП и долги за тепло опустошили резервный фонд Омской области

На всякий пожарный
Еще 10 лет назад Законодательное собрание Омской области приняло закон о создании регионального Резервного фонда, порядке его формирования и использования средств. Этот документ был принят парламентариями 3 февраля 2012 года. В его основных положениях говорится:
В законопроекте «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» указано:
«Создать в областном бюджете резервный фонд правительства Омской области на 2022 год в размере 200 млн руб., на 2023 год в размере 200 млн руб. и на 2024 год в размере 200 млн руб.».
Бюджет этот верстался и утверждался еще в середине октября 2021 года, а первые траты на те самые «непредвиденные расходы» не заставили себя долго ждать.
Погорельцы
В первый раз заглянуть в Резервный фонд региональному правительству пришлось уже в конце января, причем дважды, но по одной и той же причине: оказание разовой материальной помощи омичам, чьи дома пострадали в результате пожаров.
Так, по постановлению от 19 января, 19 жителей Омской области получили выплаты от 30 до 100 тыс руб на общую сумму 1.3 млн руб. Через неделю, 26 января, было подписано аналогичное постановление, по которому еще 13 погорельцев получили в общей сложности более 1 млн руб. Еще через две недели резервный фонд снова уменьшился на 2.5 млн руб. Средства вновь были направлены на выплаты погорельцам.
В конце марта и начале мая возникли новые непредвиденные расходы, причем снова для выплат погорельцам. Из фонда было направлено 2 и 2.2 млн руб соответственно.
Таким образом, с января по начало мая текущего года резервный фонд «похудел» на 9.3 млн руб, а затем в регион пришла «жаркая» пятница 6 мая.
«Огненный шторм»
Шквалистый ветер, который обрушился на Омскую область 6 мая, привел к масштабным пожарам, и за два дня огонь спалил дотла около 200 домовладений сразу в нескольких районах области и в Омске. Больше всего досталось городу Называевску и омскому микрорайону Новоалександровка.
Буквально с первых дней после ЧП погорельцы стали получать разовую материальную помощь, объемы которой на законодательном уровне зафиксировали чуть позже — постановлением от 22 июня. Согласно ему 383 жителя Азовского, Колосовского, Любинского, Называевского, Москаленского, Омского, Тарского, Тевризского и Тюкалинского районов, а также Омска получили разовую помощь в сумме 50 тыс руб. Средства вновь выделялись из резервного фонда, что уменьшило его на 19.1 млн руб. А еще ранее, 15 июня, правительство уже выделило пострадавшим еще 3 млн руб.
Последние документы о помощи для погорельцев были подписаны губернатором Омской области Александром Бурковым 22 августа. По ним гражданам выделили еще 4.6 млн и 800 тыс руб.
В итоге «огненная» пятница уменьшила резервный фонд еще на 27.6 млн руб.
Под крышей дома
Еще одной статьей непредвиденных расходов в этом году стал ремонт крыш и аварийно-восстановительные работы в зданиях школ, детских садов и учреждений культуры в сельских районах области — Горьковском, Исилькульском, Колосовском, Кормиловском, Любинском, Муромцевском, Седельниковском, Тюкалинском, которые также пострадали от шквалистых ветров и пожаров. На эти цели из резервного фона несколькими постановлениями в общей сложности забрали еще 32.3 млн руб.
Еще 407 тыс руб. направили на покупку электронных проездных билетов для беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР.
В общей сложности на все вышеуказанные цели было выделено 69.7 млн руб. Однако это оказалось не самой большой суммой средств резервного фонда.
Готовь сани летом
Подготовку к отопительному сезону 2022–2023 годов в Омской области начали заблаговременно. Об этом говорит постановление, датированное 25 мая. По нему на погашение кредиторской задолженности теплоснабжающих организаций из города Омска и Тары, Большереченского, Омского и Тарского районов, а также дополнительных расходов тепловиков из Большереченского, Горьковского, Знаменского, Колосовского, Кормиловского, Марьяновского, Муромцевского, Нововаршавского, Омского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Седельниковского, Тарского, Тюкалинского и Усть-Ишимского районов правительство выделило из резервного фонда 186.7 млн руб.
Согласно документу, более всего средств, свыше 106.3 млн руб, будет направлено в Большереченский район. Еще 61.4 млн получит Тарский район. Остатки будут распределены между всеми оставшимися муниципальными образованиями.
По всей видимости, столь ранее выделение средств на будущий отопительный сезон стало отголоском истории с замерзающими жителями Большереченского, Омского и Тарского районов осенью 2021 года. Тогда, как рассказывал Город55, у муниципальных котельных скопились огромные долги за топливо, что привело к прекращению новых поставок. В результате некоторое время температура в трубах держалась только на уровне, который бы не допустил полной заморозки системы.
Получается, что вместе с выделенной на отопление суммой резервный фонд похудел на 256.4 млн руб. И это при том, что его объем на 2022 год составлял 200 млн рублей.
Откуда деньги?
За разъяснениями, откуда региональное правительство возьмет недостающие в фонде средства, Город55 обратился в министерство финансов Омской области.
«Резервный фонд уже увеличивался вторыми изменениями в бюджет, и наверняка будут еще изменения. Что касается недостающих средств, то они будут взяты либо из дополнительных доходов в бюджет, либо за счет перераспределения с других расходных статей бюджета, где денежные средства были сэкономлены или по каким-то причинам пока не потребуются», — заверили Город55 в региональном минфине.
То есть, как следует из этого объяснения, все непредвиденные расходы будут выплачены гражданам и организациям в этом году.
Жилищный вопрос
Между тем ЧП, которые обрушились на Омскую область в этом году, нанесли финансовый удар не только по резервному фонду. Главным вопросом, который предстояло решить облправительству, стало обеспечение жильем пострадавших граждан. И тут траты оказались куда выше.
Так, по заявлениям губернатора Александра Буркова, на покупку или строительство жилья для майских погорельцев в бюджете было заложено около 360 млн руб. Причем к началу августа уже выплачено более 320 млн руб.
Помимо этого кабинет министров регионального правительства должен будет найти еще и средства на аналогичные выплаты для жильцов рухнувшего общежития на улице 20-го Партсъезда, 53. За комнату в 18 квадратных метров собственникам пообещали около 1.3 млн руб.
В этом доме насчитывается 90 жилых помещений, 76 из которых значатся в Едином государственном реестре недвижимости. Следовательно, на выплаты жильцам понадобится примерно 99 млн рублей, а, возможно, и больше.
Подсчитаем
Выходит, к сегодняшнему дню все ЧП, долги за тепло и другие непредвиденные расходы уже обошлись Омской области более чем в 714.5 млн рублей. Эта сумма превышает, например, бюджет Саргатского района (639.7 млн руб). А до конца года еще больше четырех месяцев.
К слову, в начале прошлого года резервный фонд Омской области также был утвержден на уровне 200 млн руб., однако уже 21 октября он увеличился до 342.9 млн руб. При этом, как следует из открытых данных, пожары, ЧП, аварийные работы и долги за тепло обошлись в 183.6 млн руб.