Пожары, техногенные ЧП и долги за тепло опустошили резервный фонд Омской области

Буквально с первых дней после ЧП погорельцы стали получать разовую материальную помощь, объемы которой на законодательном уровне зафиксировали чуть позже — постановлением от 22 июня. Согласно ему 383 жителя Азовского, Колосовского, Любинского, Называевского, Москаленского, Омского, Тарского, Тевризского и Тюкалинского районов, а также Омска получили разовую помощь в сумме 50 тыс руб. Средства вновь выделялись из резервного фонда, что уменьшило его на 19.1 млн руб. А еще ранее, 15 июня, правительство уже выделило пострадавшим еще 3 млн руб.