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Группа 25/17 и репер Мот выступят на презентации «Авангарда» в Омске

24 августа 12:37
Фото: 1MI
Зрителей ждет шоу мотогонщиков и презентация новой командной формы.

«Авангард» устраивает масштабный праздник в честь возвращения команды домой. 28 августа в 17:00 на Соборной площади Омска будет проведена презентация образца сезона 2022/23. Об этом сообщила в пресс-службе команды.

Этот сезон будет первым за четыре года. Ведущими презентации станут актриса Наталья Земцова, актёр шоу «Импровизация» Арсений Попов и голос «Авангарда» на матчах в Балашихе Никита Петров.

Гостям представят состав команды, тренерского штаба и руководства. На G-Drive Road show выступят автогонщики и мотогонщики. Также зрители смогут увидеть презентацию обновленной формы команды. А в финале гостей ждет бесплатный концерт, хедлайнерами которого станут группа 25/17 и рэпер Мот.

Напомним, из-за возвращения команды центр Омска перекроют на 4 дня. Список перекрытий по ссылке ниже.

Центр Омска ждет масштабное перекрытие из-за возвращения «Авангарда»
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Авангард#Хоккей#Касается каждого
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