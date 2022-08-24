«Авангард» устраивает масштабный праздник в честь возвращения команды домой. 28 августа в 17:00 на Соборной площади Омска будет проведена презентация образца сезона 2022/23. Об этом сообщила в пресс-службе команды.
Этот сезон будет первым за четыре года. Ведущими презентации станут актриса Наталья Земцова, актёр шоу «Импровизация» Арсений Попов и голос «Авангарда» на матчах в Балашихе Никита Петров.
Гостям представят состав команды, тренерского штаба и руководства. На G-Drive Road show выступят автогонщики и мотогонщики. Также зрители смогут увидеть презентацию обновленной формы команды. А в финале гостей ждет бесплатный концерт, хедлайнерами которого станут группа 25/17 и рэпер Мот.
Напомним, из-за возвращения команды центр Омска перекроют на 4 дня. Список перекрытий по ссылке ниже.