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В Омске примут решение о масочном режиме из-за коронавируса

25 августа 12:01
Фото: 1MI

Оперштаб по коронавирусу в Омске рассмотрит вопрос о возвращении масочного режима

Названа дата очередного оперштаба.

В телеграм-канале оперштаба по распространению коронавируса в Омской области появилось сообщение о дате проведения очередного заседания. Решение о коронавирусных мерах примут уже завтра, 26 августа.

«На заседании обсудят текущую эпидемиологическую ситуацию и предложения по ограничительным мерам на территории региона», — озвучили повестку заседания в оперштабе.

Отметим, что в Омской области заболеваемость коронавирусом за месяц увеличилась в 10 раз, за последние сутки инфекцию нашли у 315 человек. В ряде российских регионов снова рекомендовали носить маски в общественных местах и в транспорте.

В Омске масочный режим вернули для сотрудников Роспотребнадзора, а также для персонала супермаркетов «Магнит».

#Ольга Акамова#Омск#Коронавирус COVID-19#Общество#Новости#Омская область#Оперштаб#Ковид
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