В Омске примут решение о масочном режиме из-за коронавируса

В телеграм-канале оперштаба по распространению коронавируса в Омской области появилось сообщение о дате проведения очередного заседания. Решение о коронавирусных мерах примут уже завтра, 26 августа.
«На заседании обсудят текущую эпидемиологическую ситуацию и предложения по ограничительным мерам на территории региона», — озвучили повестку заседания в оперштабе.
Отметим, что в Омской области заболеваемость коронавирусом за месяц увеличилась в 10 раз, за последние сутки инфекцию нашли у 315 человек. В ряде российских регионов снова рекомендовали носить маски в общественных местах и в транспорте.
В Омске масочный режим вернули для сотрудников Роспотребнадзора, а также для персонала супермаркетов «Магнит».