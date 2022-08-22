Министра энергетики Омской области Антона Гаака отправили в отставку

В правительстве Омской области сообщили об отставке министра энергетики Омской области Антона Гаака. Соответствующее распоряжение об освобождении его от должности подписал губернатор Омской области Александр Бурков.
Уточняется, что полномочия министра закончатся во вторник, 23 августа. В распоряжении сказано, что министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса освобожден от занимаемой должности по решению губернатора Омской области. Кто займет его место, не уточняется.
По информации источников Города55, отставка Гаака может быть связана с проблемами капитального ремонта домов. Претензии к министру были давно, но непосредственным импульсом могло стать обрушение части дома на улице 20 Партсъезда, 53.
Напомним, Гаак возглавлял минэнерго два года, с июня 2020-го. Он приходится сыном председателю Общественного совета при РЭК Омской области, бывшему гендиректору омской «ТГК-11» Виктору Гааку.