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В Омской области заболеваемость коронавирусом за месяц выросла в 10 раз

23 августа 09:00
Фото: 1MI

В Омской области нашли больше 300 новых зараженных COVID-19

Данные федерального оперштаба за сутки к 23 августа.

На портале Стопкоронавирус.рф появились обновленные данные о заболеваемости за сутки к 23 августа. Согласно им, в регионе нашли еще 304 случая коронавируса за сутки — это в 10 раз больше, чем регистрировалось месяц назад.

В общей сложности зараженных насчитывают уже 215 015, из них 206 126 выздоровели (+187 за сутки) и 4 446 скончались (+1 за сутки). Госпитализированных за сутки насчитали 90 — максимум за прошедший месяц.

Коллективный иммунитет опустился до отметки в 6,3% — из-за того, что в регионе зафиксировали новый штамм коронавируса «кентавр», статистику коллективного иммунитета пока не ведут.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Коронавирус COVID-19#Новости#Омская область#Ковид
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