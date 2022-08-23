На портале Стопкоронавирус.рф появились обновленные данные о заболеваемости за сутки к 23 августа. Согласно им, в регионе нашли еще 304 случая коронавируса за сутки — это в 10 раз больше, чем регистрировалось месяц назад.
В общей сложности зараженных насчитывают уже 215 015, из них 206 126 выздоровели (+187 за сутки) и 4 446 скончались (+1 за сутки). Госпитализированных за сутки насчитали 90 — максимум за прошедший месяц.
Коллективный иммунитет опустился до отметки в 6,3% — из-за того, что в регионе зафиксировали новый штамм коронавируса «кентавр», статистику коллективного иммунитета пока не ведут.