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Во время открытия охоты омич застрелил родного брата

28 августа 05:28
Фото: 1MI
По данным силовиков, все произошло в Тюкалинском районе.

В региональном СК обнародовали подробности инцидента во время открытия осеннего сезона охоты, о котором ранее сообщал Город55, в Тюкалинском районе, где было найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями. 

«В пятницу, 26 августа, на берегу озера Круглое возле деревни Нагибино во время ссоры 59-летний мужчина дважды выстрелил из ружья в 66-летнего брата», – пояснили Городу55 в СКР по Омской области. 

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, а подозреваемый был задержан силовиками.  

Фото: Город55

Как стало известно Городу55, оба мужчины приехали на охоту из Омска и в момент инцидента были пьяны. 

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следователи тем временем выясняют, из-за чего поругались родственники. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#ЧП#Убийство#Охота
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