Во время открытия охоты омич застрелил родного брата

В региональном СК обнародовали подробности инцидента во время открытия осеннего сезона охоты, о котором ранее сообщал Город55, в Тюкалинском районе, где было найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями.
«В пятницу, 26 августа, на берегу озера Круглое возле деревни Нагибино во время ссоры 59-летний мужчина дважды выстрелил из ружья в 66-летнего брата», – пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, а подозреваемый был задержан силовиками.
Как стало известно Городу55, оба мужчины приехали на охоту из Омска и в момент инцидента были пьяны.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следователи тем временем выясняют, из-за чего поругались родственники.