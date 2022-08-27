Стали известны решения оперштаба по коронавирусным ограничениям в Омске

Накануне, 26 августа, в Омске прошло очередное заседание оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции. Вот его итоги.
Режим повышенной готовности в регионе продлили до конца сентября. При этом учли рекомендацию специалистов областного Управления Роспотребнадзора носить средства индивидуальной защиты. Ранее в самом ведомстве Городу55 рассказывали, что уже ввели у себя масочный режим. Чуть позже появилась информация, что его примеру последовала сеть магазинов «Магнит». Правда, в последнем требование распространяется только на сотрудников.
В целом же ношение масок пока остается мерой добровольной, а не принудительной.
Образовательным учреждениям придется по-прежнему придерживаться ограничительных мер, введенных в начале пандемии. Надо часто проводить генеральную уборку и постоянно дезинфицировать помещения. Кроме того, запрещается проводить мероприятия между разными классами в одном помещении. Линейку, посвященную 1 Сентября, рекомендовано организовать на открытом воздухе.
Напомним, в Омской области снова начала расти заболеваемость ковидом. Специалисты прогнозируют начало шестой волны пандемии на начало осени и рекомендуют ревакцинироваться.