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В Омске возбудили уголовное дело из-за строительства детского сада на болоте

24 августа 09:40
Фото: мэрия Омска
Детский сад на 1-й Станционной пришлось закрыть через месяц после начала работы из-за затопления подвала.

В Омске прокурорская проверка привела к возбуждению уголовного дела в отношении пока не установленных чиновников департамента строительства, а также департамента архитектуры и градостроительства, которых винят в возведении детского сада на болоте.

Детсад на 1-й Станционной строился по нацпроекту «Демография».

«Установлено, что депстрой заключил контракты на подготовку проектно-сметной документации, на основании которой было построено здание детского сада по улице 1-я Станционная на 140 мест», — сообщили в прокуратуре Омской области.

По данным ведомства, депстрой занимался организацией строительства детского учреждения, а департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на его ввод в эксплуатацию. Однако чиновники оставили без внимания тот факт, что детский сад строится на подтапливаемой подземными водами территории.

«В марте текущего года в учреждении начался образовательный процесс, а спустя месяц в подвалах здания началось подтопление грунтовыми водами, что способствовало образованию плесени», — уверяют в надзорном ведомстве.

В итоге работу садика пришлось приостановить вскоре после открытия.

Прокурорская проверка показала, что ненадлежащее исполнение своих обязанностей чиновниками департамента строительства, департамента архитектуры и градостроительства привело к неэффективному расходованию бюджетных средств в рамках национального проекта «Демография».

В итоге СКР по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба».

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Ремонт#Новости#Омск#Омская область#ЧП#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#Следственный комитет#Чиновники#Детский сад
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