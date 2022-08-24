В Омске возбудили уголовное дело из-за строительства детского сада на болоте

В Омске прокурорская проверка привела к возбуждению уголовного дела в отношении пока не установленных чиновников департамента строительства, а также департамента архитектуры и градостроительства, которых винят в возведении детского сада на болоте.
Детсад на 1-й Станционной строился по нацпроекту «Демография».
«Установлено, что депстрой заключил контракты на подготовку проектно-сметной документации, на основании которой было построено здание детского сада по улице 1-я Станционная на 140 мест», — сообщили в прокуратуре Омской области.
По данным ведомства, депстрой занимался организацией строительства детского учреждения, а департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на его ввод в эксплуатацию. Однако чиновники оставили без внимания тот факт, что детский сад строится на подтапливаемой подземными водами территории.
«В марте текущего года в учреждении начался образовательный процесс, а спустя месяц в подвалах здания началось подтопление грунтовыми водами, что способствовало образованию плесени», — уверяют в надзорном ведомстве.
В итоге работу садика пришлось приостановить вскоре после открытия.
Прокурорская проверка показала, что ненадлежащее исполнение своих обязанностей чиновниками департамента строительства, департамента архитектуры и градостроительства привело к неэффективному расходованию бюджетных средств в рамках национального проекта «Демография».
В итоге СКР по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба».