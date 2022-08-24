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В омском департаменте строительства ответили на претензии из-за садика на болоте

24 августа 11:28
Фото: мэрия Омска
В ведомстве сообщили, что детский сад уже принимает детей, нужный ремонт уже прошел.

В департаменте строительства администрации Омска ответили на претензии прокуратуры из-за состояния нового детсада на улице 1-я Станционная. В ведомстве заверили, что сейчас никаких проблем в здании нет.

«В связи с обращением заведующего бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска „Детский сад № 207 комбинированного вида“ о подтоплении подвальных помещений в весенне-летний период текущего года организациями, выполняющими работы по проектированию и строительству детского сада, собственными силами и за свой счет был проведен ряд мероприятий, в результате которых в настоящее время в подвальном помещении подтопление отсутствует. Были выполнены работы по монтажу внутреннего дренажа в целях предупреждения в дальнейшем подтопления подвальных помещений при эксплуатации детского сада», — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что с прошлого понедельника, 15 августа, детский сад снова открыли для посещения детей. 

Напомним, омская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба», пока — в отношении неустановленных лиц. По информации Города55, стройфирма, которая возводила здание детсада, предупреждала заказчика о проблемах на стройплощадке, но по каким-то причинам их проигнорировали.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Детский сад#Прокуратура#Уголовное дело#Проверка#Нацпроект
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