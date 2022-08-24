В омском департаменте строительства ответили на претензии из-за садика на болоте

Напомним, омская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба», пока — в отношении неустановленных лиц. По информации Города55, стройфирма, которая возводила здание детсада, предупреждала заказчика о проблемах на стройплощадке, но по каким-то причинам их проигнорировали.