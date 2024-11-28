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Ребенок

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Ноябрь
Шок. Потребовалась помощь врачей. В Омске свора бездомных собак напала на ребенка
28 ноября, 03:28
Октябрь
Радость метеозависимых, смертельное ДТП и выгул квадроберов. Омск в воскресенье
6 октября, 14:12
Ребенок на поводке, запоздалое отопление и опасные вирусы. Главные темы недели
6 октября, 11:45
Сентябрь
Срочная помощь. Сотрудники ДПС пришли на выручку омской семье с обожженным ребенком
27 сентября, 09:11
Август
Под надежной опекой. Омские приставы забрали из неблагополучной семьи 13-летнего сына
27 августа, 08:41
Июль
Имя для лемура, долги 8-летнего ребенка и неправильная реклама. Омск в воскресенье
21 июля, 14:00
Шок. Земля рухнула. В Омской области мальчик умер на прогулке по берегу Иртыша
Ребенок гулял вместе со сверстником, который остался жив.
4 июля, 12:01
Июнь
Полицейские пришли на помощь омичке, почувствовавшей себя плохо за рулем
23 июня, 05:10
Прогулка малыша под луной, зимнее сжигание тел и смерть на фотосесии. Омск в субботу
22 июня, 14:00
В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень-Омск погибли 3 человека
Большегруз, выехавший на «встречку», стал причиной гибели трех человек, в том числе и ребенка.
16 июня, 03:00
Пелагея рассказала, что экс-игрок «Авангарда» запретил их дочери выезжать за границу
3 июня, 09:00
Май
Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
24 мая, 04:24
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на ребенка в Омске
19 мая, 15:50
Апрель
Цена повысилась. Омская филармония запустила продажу билетов на «Симфопарк»
Абонемент на два дня, как и раньше, будет выгоднее — но он стал дороже.
25 апреля, 13:24
Бывшая жена Тимати Анастасия Решетова рассказала о жизни с психопатом
Модель поделилась с подписчиками своим опытом абьюзивных отношений.
10 апреля, 06:55
Март
Спецпроект
Счеты с жизнью: о статистике подростковых суицидов в Омске или как уберечь детей
Рассказываем, какие бывают виды суицидального поведения, на что обратить внимание родителям и как воспитание влияет на психологическую устойчивость ребенка.
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели 7 человек на трассе Тюмень-Омск
17 марта, 08:48
Поможет психолог. В Омске признали вменяемой мать, которая жила с трупом ребенка
В отношении женщины возбуждали уголовное дело и забирали живую трехлетнюю дочь.
13 марта, 20:16
8-летняя омичка получила страшные ожоги из-за отлетевшей бутылки с розжигом
Огонь перекинулся на одежду ребенка из-за несоблюдения мер предосторожности. По решению суда виновный должен выплатить девочке компенсацию в размере 150 тысяч рублей.
13 марта, 04:20
Материнский капитал на ребенка: кому положен и как получить в Омской области
13 марта, 03:00

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