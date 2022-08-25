Стало известно место работы уволившихся министров спорта Омской области

Одними из самых часто сменяющихся на посту в это время стали областные министры спорта. Первым в июне 2012 года в команде Назарова это место занял Виктор Сараев. Чиновник перешел в правительство с должности вице-президента Континентальной хоккейной лиги. В отставку подал уже в октябре 2013 года.
Спустя год после отставки распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации был аккредитован в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. С 2014 по 2017 год работал директором компании ООО «Инжиниринг Консалтинг» (ныне НПЦ «Термоплан»). Сейчас, согласно информации в открытых источниках, Сараев значится совладельцем ООО «Право Бизнес Стратегия» (деятельность в области права), зарегистрированного в Омске. Также, согласно открытым данным, его фамилия фигурирует в списке членов совета директоров «Омскнефтехимпроекта» Игоря Зуги.
Следующим главой минспорта стал Антон Чешукин. Он по большому счету запомнился только коротким сроком на посту, проработав на посту полгода.
В мае 2020 года, согласно информации в открытых источниках, он возглавил московское АО «Европарк МДЛ», занимающееся деятельностью по упаковыванию товаров. Также он зарегистрировал в Москве ИП и в 2022 году даже участвовал в торгах по поставке спортивного инвентаря в школы города Обнинска, Калужская область, но не выиграл их.
Следом в минспорта пришел гонщик и телеведущий Александр Фабрициус. Он возглавлял ведомство до октября 2015-го.
В 2021 году был организатором омского этапа ралли «Шелковый путь» и два года тренировал Евгения Фрезоргера и Алексея Шпука. Сейчас ведет автомобильную передачу на телеканале «ОмскТВ» и председательствует в общественной организации «Региональная федерация автомобильного спорта Омской области». В июле 2022 года стал директором «Спортивной школы олимпийского резерва № 3».
Последним министром спорта при Викторе Назарове стал Константин Подбельский. Министром он стал в ноябре 2015 года. А в октябре 2016-го губернатор отправил его в отставку.
В данный момент работает в должности замдиректора автономного учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта». Состоит в дирекции SIM.