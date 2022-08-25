Стало известно место работы уволившихся министров спорта Омской области

В мае 2020 года, согласно информации в открытых источниках, он возглавил московское АО «Европарк МДЛ», занимающееся деятельностью по упаковыванию товаров. Также он зарегистрировал в Москве ИП и в 2022 году даже участвовал в торгах по поставке спортивного инвентаря в школы города Обнинска, Калужская область, но не выиграл их.