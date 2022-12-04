Взрыв в котельной, детская смерть на пожаре, проблемы с отоплением в омских школах

Не только собаки, впрочем, могут нанести вред омским школьникам. На это способна даже банальная холодная батарея. В начале недели мать замерзшего ребенка придала информацию огласке, заявив, что дети в школе № 56 «сидят на уроках в зимних сапогах и в одежде». Аналогичная жалоба появилась в среду. Родители говорили об отсутствии отопления в школе № 118, якобы температура в кабинетах там не выше +15 градусов.