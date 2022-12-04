Взрыв в котельной, детская смерть на пожаре, проблемы с отоплением в омских школах

Омич воспользовался частичной мобилизацией, чтобы получить отсрочку от приговора за две кражи. Исправительные работы «перенесли» на полгода.
В начале недели губернатор Александр Бурков подписал указ о введении мер социальный поддержки для семей еще пяти категорий участников СВО. Кому положены льготы, читайте здесь. Также на неделе с объявлением выступил ПФР: выплаты мобилизованным омичам не станут учитывать при назначении пособий для семьи с низким доходом.
Статистики подвели итоги трудового рынка с августа по октябрь, как раз в этот период в России была объявлена частичная мобилизация. Выяснилось, безработица снизилась, а уровень занятости почти не изменился, при этом численность рабочей силы сократилась.
Администрация Советского округа объяснила, что значит закупка с формулировкой «оказании услуг по повышению квалификации» по программе «Мобилизационная подготовка в органах государственной власти и органах местного самоуправления». Полное объяснение чиновников читайте тут.
В первый день МИД Великобритании объявил о новом санкционном списке. В него попал и омский губернатор Александр Бурков. Теперь он не сможет посетить иностранное государство.
3 декабря в школьной котельной села Пикетное Марьяновского района взорвался котел. Пострадал 60-летний рабочий. Чуть позже стали известны подробности о состоянии мужчины. Котельную тут же начала проверять районная прокуратура. Инцидент прокомментировал Роспотребнадзор. Выяснилось, без тепла остались средняя школа, шесть частных домов и детский сад. Всех обучающихся перевели на дистанционное обучение. Глава омского минэнерго взял ситуацию со взрывом на личный контроль. В ведомстве начали работу над возобновлением теплоснабжения.
3 декабря стал днем трагедий для нашего региона. В частном доме на улице Кемеровская был пожар из-за замыкания электропроводки. В огне погиб шестилетний ребенок. Его родителям и двухлетнему малышу удалось выжить. Город55 выяснил, в каком состоянии находятся члены семьи. Известно, что мать и ребенок были госпитализированы. Следственный комитет начал проверку по факту детской смерти на пожаре.
Неделя была «богата» на пожары. Так, «огнено» началось утро понедельника. Пламя охватило торговый комплекс «Триумф». У нас есть видеозапись с места происшествия. Здание удалось потушить, на это ушел почти весь день. Только к пятнице уцелевшие бутики вновь начали открываться.
Во вторник в ночном пожаре серьезно обгорел 52-летний мужчина. Частный дом в Черлаке охватило пламя. Пострадавшего госпитализировали с 30% ожогов тела.
Первый день зимы тоже встретил омичей катастрофой. Дома на Левом берегу близ метромоста загорелись. Благо, обошлось без жертв.
К концу недели стало известно о еще одной «пожарной» новости. Правда, речь не о свежей трагедии. Завершилось расследование дела о жутких майских возгораниях в Называевске. В происшествии обвинили главу города Виктора Лупиноса и начальника местного «Омскэнерго» Евгения Шаламова.
1 декабря в Омской области совершил экстренную посадку вертолет. Городу55 стало известно, у летательного средства отказал один двигатель. Обошлось без пострадавших. Однако после инцидента транспортная прокуратура начала проверку.
В минувшую субботу горожане поведали о стае бродячих собак близ школы № 73. Женщина сообщила, псы набросились на мальчика — укусили и уничтожили сменную обувь. На жалобу обеспокоенной омички ответили чиновники, мол, заявка на отлов агрессивных особей подана. К вечеру инцидент прокомментировали и правоохранители. Полиция провела проверку. Выяснилось, ребенок немного приукрасил события… Рассказываем, что было на самом деле.
Не только собаки, впрочем, могут нанести вред омским школьникам. На это способна даже банальная холодная батарея. В начале недели мать замерзшего ребенка придала информацию огласке, заявив, что дети в школе № 56 «сидят на уроках в зимних сапогах и в одежде». Аналогичная жалоба появилась в среду. Родители говорили об отсутствии отопления в школе № 118, якобы температура в кабинетах там не выше +15 градусов.
После массовых недовольств в сети мэр Сергей Шелест поручил проверить, как соблюдается отопительный режим в школах. 3 декабря глава города провел совещание на эту же тему. По итогам специалисты озвучили причины «холодных» школ в Омске. Мы подробно их цитируем. Бонус: памятка о том, в какую погоду школьникам не стоит покидать дом.
В последний день осени региональный минпром объявил, что три северных районах могут вновь остаться без газа. Временное отключение позволило бы избежать аварийной ситуации. При этом отмечалось, что жилые и социальные объекты Тевризского, Знаменского и Тарсокого районов без ресурса не останутся.
Стоимость «коммуналки» в нашем регионе оказалась одной из самых высоких в России. Напомним, некоторые категории услуг сильно подорожали еще в начале года. Сравниваем параметры с другими регионами — здесь.
А с 1 декабря выросли буквально все тарифы на ЖКХ. Мы подробно объясняем, сколько и за что теперь платить:
В начале недели топонимическая комиссия рассматривала новый вариант размещения конной скульптуры Бухгольцу. В таком случае шар «Держава» остался бы на прежнем месте. В результате решили, что новый памятник установят на Иртышской набережной. В таком случае многострадальный шар пока останется на месте. Однако власти планируют отреставрировать «Державу». Ищут мецената.
В каждом округе Омска 1 декабря открылись елочные базары. Мы публикуем полный список адресов.
Озвучено имя поставщика сладких новогодних подарков от губернатора. На конкурс заявилась лишь одна компания — ООО «Мирфирм». Стоимость контракта — 19,6 миллиона рублей. На эту сумму закупят почти 44 тысяч наборов с 37 видами сладостей.
Еще на неделе собирался «коронавирусный» оперштаб. До Нового года режим повышенной готовности продлили. Ничего нового не ввели.
В преддверии яркого праздника Город55 подготовил гайд для тех, кто собирается провести каникулы в нашем городе: