Великобритания ввела санкции против губернатора Омской области Буркова

Санкции запрещают гражданам Великобритании или любому бизнесу, зарегистрированному в стране иметь дело с любыми фондами и экономическими ресурсами лиц из санкционного списка. Самим попавшим под санкции не разрешается посещать Великобританию, также самолетам и кораблям, принадлежащим этим гражданам России больше не разрешено заходить на посадку или пришвартовываться на территории Великобритании, даже если самих лиц из списка нет на борту.