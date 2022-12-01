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Великобритания ввела санкции против губернатора Омской области Буркова

Сегодня, 07:16
Фото: Город55
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Великобритания ввела санкции против российских должностных лиц. В новом списке отметился губернатор Омской области.

Пресс-служба правительства Великобритании сообщила, что Министр иностранных дел Джеймс Клеверли объявил о новом списке санкций, направленных против российских должностных лиц.

Попал под санкции и губернатор Омской области Александр Бурков. Он оказался в компании глав Дагестана, Калмыкии и Ингушетии, вице-премьера Дениса Мантурова, руководителя УФСИН России Аркадия Гостева, руководителя УФСИН Ростовской области Дмитрия Безруких. Также в список добавили председателя Центризбиркома Эллу Памфилову и главу Облизбиркома Ростовской области Андрея Бурова.

Всего в этот раз попали под санкции 10 глав регионов, в числе которых Александр Бурков. Ранее Великобритания накладывала санкции на 29 губернаторов других областей.

Санкции запрещают гражданам Великобритании или любому бизнесу, зарегистрированному в стране иметь дело с любыми фондами и экономическими ресурсами лиц из санкционного списка. Самим попавшим под санкции не разрешается посещать Великобританию, также самолетам и кораблям, принадлежащим этим гражданам России больше не разрешено заходить на посадку или пришвартовываться на территории Великобритании, даже если самих лиц из списка нет на борту.

Напомним, ранее Александр Бурков уже попадал в санкционные списки. В 2018 году ему запрещали въезд на территорию Украины. Тогда еще Бурков был только врио губернатора Омской области.

Также совсем недавно под санкции от США попало конструкторское бюро на базе «ОДК-Сатурн», им заведомо запретили использовать американские технологии:

США ввели санкции против Омского моторостроительного конструкторского бюро
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#Дарья Зыкова#Политика#Новости#Омская область#Александр Бурков#Санкции#Великобритания#Губернатор
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