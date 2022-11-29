В администрации Советского округа объяснили закупку, связанную с мобилизацией

Напомним: схожий запрос мы направляли и в областное министерство экономики, которому понадобилось научить одного из своих сотрудников организовывать «нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время». В этом ведомстве нам тоже ответили, что закупка плановая и ничего экстраординарного в ней нет.