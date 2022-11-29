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В администрации Советского округа объяснили закупку, связанную с мобилизацией

Сегодня, 08:56
Фото: Антон Засимов / 1MI
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По словам чиновников, речь идет о рутинном воинском учете внутри коллектива

Администрация Советского округа Омска разместила на сайте Госзакупок лот, связанный с темой мобилизации на военную службу. Речь в закупке идет об «оказании услуг по повышению квалификации» по программе «Мобилизационная подготовка в органах государственной власти и органах местного самоуправления». Повышать квалификацию должен один государственный гражданский служащий, время обучения — 36 академических часов.

Город55 обратился в окружную администрацию, чтобы узнать, с чем связана эта закупка в условиях, когда частная мобилизация закончилась. В ведомстве ответили, что это плановая работа в соответствии со старыми законодательными актами.

«Закупка… была осуществлена во исполнение пункта 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации, — объяснили нам, — в соответствии с которым муниципальный служащий обязан поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей».

Обязанность конкретного служащего, квалификацию которого следовало повысить, — ведение воинского учёта внутри коллектива окружной администрации. Он уже прошел обучение, иные закупки, связанные с мобилизационном темой, в Советском округе не планируются.

Напомним: схожий запрос мы направляли и в областное министерство экономики, которому понадобилось научить одного из своих сотрудников организовывать «нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время». В этом ведомстве нам тоже ответили, что закупка плановая и ничего экстраординарного в ней нет.

В омском минэкономики объяснили, зачем сотрудников учат «работе в период мобилизации»
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#Общество#Новости#Советский округ#Николай Эйхвальд#Частичная мобилизация в России
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