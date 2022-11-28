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Исправительные работы подождут. Омичу дали отсрочку наказания в связи с мобилизацией

Сегодня, 11:10
Фото: 1MI
иллюстрация

Мобилизованному жителю Омской области отсрочили наказание за кражу

Приговор «отодвинули» на полгода. Омич через суд попросил отсрочку от исправительных работ в связи с уходом на военную службу.

Кто-то просит через суд отсрочку от мобилизации из-за болезни или детей, а житель Омской области воспользовался частичной мобилизацией, чтобы получить отсрочку от уголовного приговора.

Кормиловский районный суд рассмотрел просьбу местного жителя об отсрочке исполнения приговора в связи с призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации. Мужчину в июле 2022 года осудили за совершение двух краж. Ему назначили в качестве наказания 1 год и 4 месяца исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.  Но теперь, наоборот, государство будет «доплачивать» осужденному.

В октябре 2022 года мужчина был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. И отправил в суд ходатайство, чтобы отсрочить исполнение приговора.  В итоге суд удовлетворил просьбу осужденного, ему предоставили отсрочку на 6 месяцев.

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#Дарья Зыкова#Суд#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#Уголовное дело#Приговор#Отсрочка#Исправительные работы
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