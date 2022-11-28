Исправительные работы подождут. Омичу дали отсрочку наказания в связи с мобилизацией

Кормиловский районный суд рассмотрел просьбу местного жителя об отсрочке исполнения приговора в связи с призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации. Мужчину в июле 2022 года осудили за совершение двух краж. Ему назначили в качестве наказания 1 год и 4 месяца исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Но теперь, наоборот, государство будет «доплачивать» осужденному.