Исправительные работы подождут. Омичу дали отсрочку наказания в связи с мобилизацией

Кто-то просит через суд отсрочку от мобилизации из-за болезни или детей, а житель Омской области воспользовался частичной мобилизацией, чтобы получить отсрочку от уголовного приговора.
Кормиловский районный суд рассмотрел просьбу местного жителя об отсрочке исполнения приговора в связи с призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации. Мужчину в июле 2022 года осудили за совершение двух краж. Ему назначили в качестве наказания 1 год и 4 месяца исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Но теперь, наоборот, государство будет «доплачивать» осужденному.
В октябре 2022 года мужчина был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. И отправил в суд ходатайство, чтобы отсрочить исполнение приговора. В итоге суд удовлетворил просьбу осужденного, ему предоставили отсрочку на 6 месяцев.