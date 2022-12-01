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Никогда такого не было, и вот опять. Жители омского севера остались без газа

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI

На севере Омской области отключили газ из-за аварии

Давление на газопроводе упало из-за морозов, жители остались без газа совсем.

В Омской области на газопроводе Тевриз — Тара — Знаменское произошла аварийная ситуация. Она возникла из-за падения давления на газопроводе из-за сильных морозов. Сегодня утром жителей севера региона начали отключать от газа. Планируется, что в дома вернут газ для приготовления пищи тогда, когда давление в газопроводе начнет стабилизироваться.

Напомним, что накануне жителей Тевризского, Знаменского и Тарского районов предупреждали, что собираются ограничить подачу газа. Без голубого топлива хотели оставить тех жителей, у которых есть альтернативные источники отопления и резервные запасы топлива. Это решение приняли из-за аномальных холодов. Такую меру собирались применить временно, но что-то пошло не по плану.

Порочный круг. Север Омской области собираются оставить без газа
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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Тарский район#Газ
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