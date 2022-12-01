Никогда такого не было, и вот опять. Жители омского севера остались без газа

Напомним, что накануне жителей Тевризского, Знаменского и Тарского районов предупреждали, что собираются ограничить подачу газа. Без голубого топлива хотели оставить тех жителей, у которых есть альтернативные источники отопления и резервные запасы топлива. Это решение приняли из-за аномальных холодов. Такую меру собирались применить временно, но что-то пошло не по плану.