Никогда такого не было, и вот опять. Жители омского севера остались без газа

В Омской области на газопроводе Тевриз — Тара — Знаменское произошла аварийная ситуация. Она возникла из-за падения давления на газопроводе из-за сильных морозов. Сегодня утром жителей севера региона начали отключать от газа. Планируется, что в дома вернут газ для приготовления пищи тогда, когда давление в газопроводе начнет стабилизироваться.
Напомним, что накануне жителей Тевризского, Знаменского и Тарского районов предупреждали, что собираются ограничить подачу газа. Без голубого топлива хотели оставить тех жителей, у которых есть альтернативные источники отопления и резервные запасы топлива. Это решение приняли из-за аномальных холодов. Такую меру собирались применить временно, но что-то пошло не по плану.