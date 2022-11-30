Завтра, 1 декабря, в каждом округе Омска откроются елочные базары. Они будут работать до 31 декабря. Так, в Центральном округе появится 10 точек торговли новогодними деревьями. Они будут располагаться по следующим адресам:
На территории Советского округа разместят 9 елочных базаров. Торговые точки будут находиться в следующих местах:
В Кировском округе откроются 30 мест продажи новогодних деревьев. 12 из них будут работать по договору с мэрией Омска, а остальные откроются на территориях у ТЦ. Купить елки можно будет здесь:
В Ленинском округе откроются шесть елочных базаров по следующим адресам:
В Октябрьском округе будут работать 15 точек продажи новогодних деревьев. Их можно будет найти по адресам: