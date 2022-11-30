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Появился список адресов, где купить елку в Омске в 2022 году

Сегодня, 10:26
Фото: 1MI
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В каждом округе Омска появится множество торговых точек, где можно будет приобрести хвойное дерево на Новый год.

Завтра, 1 декабря, в каждом округе Омска откроются елочные базары. Они будут работать до 31 декабря. Так, в Центральном округе появится 10 точек торговли новогодними деревьями. Они будут располагаться по следующим адресам:

  • улица 10 лет Октября, 109,
  • улица 10 лет Октября, 175,
  • улица Багратиона, 2,
  • улица Красный Путь, 26а,
  • улица Декабристов, 155,
  • улица Маяковского, 50а,
  • улица 21-я Амурская, 12/1.

На территории Советского округа разместят 9 елочных базаров. Торговые точки будут находиться в следующих местах:

  • проспект Мира, 12,
  • улица Бархатовой, 9,
  • улица Нефтезаводская, 21,
  • улица Химиков, 32,
  • улица Заозерная, 26,
  • проспект Менделеева, 30,
  • улица Нефтезаводская, 30,
  • улица Блюхера, 26,
  • улица Химиков, 6.
иллюстрация
Фото: 1MI

В Кировском округе откроются 30 мест продажи новогодних деревьев. 12 из них будут работать по договору с мэрией Омска, а остальные откроются на территориях у ТЦ. Купить елки можно будет здесь:

  • улица 12 Декабря, 10,
  • улица 12 Декабря, 64,
  • улица 70 лет Октября, 14/1,
  • улица 70 лет Октября, 18,
  • улица 70 лет Октября, 20,
  • улица 70 лет Октября, 9,
  • улица Бетховена, 18,
  • улица Ватутина, 7в,
  • улица Комкова, 2,
  • улица Мельничная, 126а,
  • улица Степанца, 2,
  • бульвар Архитекторов, 7/1, остановка «Поворотная».

В Ленинском округе откроются шесть елочных базаров по следующим адресам:

  • улица Серова, 13,
  • улица Демьяна Бедного, 69,
  • улица Крыловская, 23,
  • проспект Сибирский, 7,
  • улица 6-я Станционная, 2/3,
  • улица 6-я Станционная, 31.
иллюстрация
Фото: 1MI

В Октябрьском округе будут работать 15 точек продажи новогодних деревьев. Их можно будет найти по адресам:

  • Космический проспект, 18д,
  • Космический проспект, 14а,
  • Космический проспект, 17б,
  • Космический проспект, 26а,
  • Космический проспект, 52,
  • Космический проспект, 91,
  • улица Кирова, 10,
  • улица Кирова, 16/3,
  • улица Кирова, 49/1,
  • улица 75-й Гвардейской Бригады, 1г,
  • улица 75-й Гвардейской Бригады, 18,
  • улица 2-я Военная, 36,
  • улица Масленникова, 179,
  • улица 6-я Шинная, 8,
  • улица Рощинская, 1.
#Вероника Жукова#Общество#Омск#Елочный базар#Новый год
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