Прокуратура Омской области проверит котельную, где произошел взрыв

Прокуратура Марьяновского района проводит проверку в связи с выходом из строя школьной котельной.
Напомним, ранее стало известно о взрыве парового котла в школьной котельной, в результате которого пострадал 60-летний мужчина.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Марьяновского района. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Помимо этого, прокуратура контролирует соблюдение прав граждан на бесперебойное отопление. В случае выявления нарушений будут незамедлительно приняты меры реагирования.