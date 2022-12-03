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Прокуратура Омской области проверит котельную, где произошел взрыв

Сегодня, 09:57
Фото: Прокуратура Омской области
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Марьяновского района проводит проверку в связи с выходом из строя школьной котельной.

Напомним, ранее стало известно о взрыве парового котла в школьной котельной, в результате которого пострадал 60-летний мужчина.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Марьяновского района. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Помимо этого, прокуратура контролирует соблюдение прав граждан на бесперебойное отопление. В случае выявления нарушений будут незамедлительно приняты меры реагирования.

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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Происшествия#Омская область#Марьяновский район#Взрыв#Омская школа#Котельная#Прокуратура#Проверка прокуратуры
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