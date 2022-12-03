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Дети под угрозой. Около омской школы бродят злые собаки

Сегодня, 04:15
Фото: 1MI
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Омичка рассказала о нападении стаи бродячих собак на ребенка

Стая бродячих псов напала на мальчика около школы № 73.

Вчера вечером, 2 декабря, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от омички. Женщина рассказала о нападении бродячих собак на мальчика.

«Сегодня на территории школы номер 73 произошло нападение стаи бродячих собак на мальчика (укус и уничтожение сменной обуви). Администрация школы разводит руками и говорит, что ничего сделать не может», — рассказала омичка.

Женщина обратилась к администрации Омска с просьбой повлиять на ситуацию с животными.

Отметим, что это далеко не первый случай нападения бродячих псов на людей. Омичи уже рассказывали, как животные кидаются на них, хватают за одежду и пытаются укусить.

«Город становится опасным». Омичи жалуются на нападения стай животных
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Собаки#Бродячие собаки#Бездомные собаки#Дети
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