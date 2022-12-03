Дети под угрозой. Около омской школы бродят злые собаки

Вчера вечером, 2 декабря, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от омички. Женщина рассказала о нападении бродячих собак на мальчика.
«Сегодня на территории школы номер 73 произошло нападение стаи бродячих собак на мальчика (укус и уничтожение сменной обуви). Администрация школы разводит руками и говорит, что ничего сделать не может», — рассказала омичка.
Женщина обратилась к администрации Омска с просьбой повлиять на ситуацию с животными.
Отметим, что это далеко не первый случай нападения бродячих псов на людей. Омичи уже рассказывали, как животные кидаются на них, хватают за одежду и пытаются укусить.