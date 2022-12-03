В омской полиции прокомментировали жалобы на бродячих собак

По сообщению УМВД России по Омской области, проверку информации о нападении стаи бездомных собак на ребенка проводили инспекторы по делам несовершеннолетних.
Напомним, ранее в социальных сетях омичка пожаловалась, что на территории школы № 73 стая бродячих собак набросилась на мальчика. По словам женщины, животные покусали ребенка и погрызли его сменную обувь.
В ходе предварительной проверки выяснилось, что 9-летний мальчик вместе с одноклассниками возвращался домой после уроков. На школьном дворе бездомная собака потянула ребенка за ремень рюкзака со сменной обувью и порвала его. Мальчик пришел домой и рассказал о произошедшей ситуации матери, которая вечером рассказала об этом в родительском чате.
Также выяснилось, что информация, размещенная в социальных сетях, оказалась частично искажена. На самом деле телесных повреждений у ребенка нет.
По результатам проверки сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение.