В омской полиции прокомментировали жалобы на бродячих собак

В ходе предварительной проверки выяснилось, что 9-летний мальчик вместе с одноклассниками возвращался домой после уроков. На школьном дворе бездомная собака потянула ребенка за ремень рюкзака со сменной обувью и порвала его. Мальчик пришел домой и рассказал о произошедшей ситуации матери, которая вечером рассказала об этом в родительском чате.