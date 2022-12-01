Жителей севера Омской области, оставшихся без газа, будут согревать электричеством

В Омской области несколько лет подряд по время сильных морозов жители северных районов остаются без газа. Из-за понижения температуры расход газа увеличивается, давление в газопроводе падает, на Тевризском газоконденсатном месторождении и в газораспределительной сети возник риск аварийной ситуации. В связи с этим омичей временно отключили от газа.