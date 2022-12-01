Жителей севера Омской области, оставшихся без газа, будут согревать электричеством

В Омской области несколько лет подряд по время сильных морозов жители северных районов остаются без газа. Из-за понижения температуры расход газа увеличивается, давление в газопроводе падает, на Тевризском газоконденсатном месторождении и в газораспределительной сети возник риск аварийной ситуации. В связи с этим омичей временно отключили от газа.
Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Александр Бурков, омичей, временно отключенных от газоснабжения, будут переводить на электротермию.
«Принято экстренное решение перевести на электротермию 28 многоквартирных районов в Знаменке и 2 в Таре. Сейчас все службы работают в усиленном режиме. Каждый случай рассматривается индивидуально, — отметил губернатор в своем телеграм-канале. — По аналогии с прошлым годом поручил рассмотреть меры соцподдержки для абонентов, которые будут переведены на электротермию».
Глава региона добавил, что в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию Налимовская и Валуевская газораспределительные станции.