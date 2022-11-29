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В Омской области продлили режим повышенной готовности до Нового года

Сегодня, 12:11
Фото: 1MI
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По итогам заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, режим повышенной готовности продлен до 31 декабря.

По сообщению пресс-службы правительства Омской области, сегодня, 29 ноября, состоялось очередное заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшую неделю в Омске зарегистрировано 228 случаев заражения COVID-19. Помимо этого, в регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ, за последнюю неделю зафиксировали 13 тыс случаев, добавили в ведомстве.

В связи с этим, принято решение продлить режим повышенной готовности с сохранением действующих ограничений до 31 декабря.

Что касается работы школ и детсадов, в ведомстве отметили, процесс в группах и классах будет приостанавливаться при заболевании более 20% детей.

#Юлия Бармина#Город#Новости#Общество#Омск#Омская область#Ковид#Режим повышенной готовности
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