В Омской области продлили режим повышенной готовности до Нового года

По сообщению пресс-службы правительства Омской области, сегодня, 29 ноября, состоялось очередное заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшую неделю в Омске зарегистрировано 228 случаев заражения COVID-19. Помимо этого, в регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ, за последнюю неделю зафиксировали 13 тыс случаев, добавили в ведомстве.
В связи с этим, принято решение продлить режим повышенной готовности с сохранением действующих ограничений до 31 декабря.
Что касается работы школ и детсадов, в ведомстве отметили, процесс в группах и классах будет приостанавливаться при заболевании более 20% детей.