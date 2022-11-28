Стало известно, при какой температуре омские школьники могут пропускать уроки

По сообщению министерства образования Омской области, если температура на столбике термометра опустится ниже -30 градусов, от уроков в школе могут быть освобождены начальные классы.
При температуре -32 градуса ученики 5-9 классов могут спокойно оставаться дома, а если температура будет ниже -35, то школу могут не посещать самые взрослые ученики — старшеклассники.
Решение о том, стоит ли идти ребенку в школу в морозные дни или нет, прежде всего принимают родители. При этом школы продолжат свою работу вне зависимости от того, сколько детей присутствует на занятиях добавили в ведомстве.
Напомним, что в ближайшие дни в Омске ожидается серьезное похолодание. Температура в начале новой рабочей недели может опуститься до -35 градусов.