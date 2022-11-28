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Стало известно, при какой температуре омские школьники могут пропускать уроки

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
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В омском минобразования рассказали, при какой температуре можно не посещать школу

Начальные классы могут быть освобождены от занятий уже при -30.

По сообщению министерства образования Омской области, если температура на столбике термометра опустится ниже -30 градусов, от уроков в школе могут быть освобождены начальные классы.

При температуре -32 градуса ученики 5-9 классов могут спокойно оставаться дома, а если температура будет ниже -35, то школу могут не посещать самые взрослые ученики — старшеклассники.

Решение о том, стоит ли идти ребенку в школу в морозные дни или нет, прежде всего принимают родители. При этом школы продолжат свою работу вне зависимости от того, сколько детей присутствует на занятиях добавили в ведомстве.

Напомним, что в ближайшие дни в Омске ожидается серьезное похолодание. Температура в начале новой рабочей недели может опуститься до -35 градусов.

Не выходи из комнаты. Омичей ждет беспощадное похолодание до -35
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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Дети#Омская школа#Мороз#Холод
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