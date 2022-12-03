В школе в Омской области отопительный котел взорвался и покалечил мужчину

По сообщению СУ СКР по Омской области, в результате поломки отопительного котла мужчина получил телесные повреждения. Проводится доследственная проверка.
Сегодня, 3 декабря, в селе Пикетное Марьяновского района взорвался паровой котел в школьной котельной. В результате взрыва, пострадал 60-летний оператор котельной. Мужчину доставили в больницу.
В настоящее время на месте работают следователи. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.