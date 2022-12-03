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В школе в Омской области отопительный котел взорвался и покалечил мужчину

Сегодня, 09:40
Фото: СУ СКР по Омской области
Доследственную проверку проводит СУ СКР по Омской области.

По сообщению СУ СКР по Омской области, в результате поломки отопительного котла мужчина получил телесные повреждения. Проводится доследственная проверка.

Сегодня, 3 декабря, в селе Пикетное Марьяновского района взорвался паровой котел в школьной котельной. В результате взрыва, пострадал 60-летний оператор котельной. Мужчину доставили в больницу.

В настоящее время на месте работают следователи. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.

#Происшествия#Новости#Омская область#Марьяновский район#Взрыв#Омская школа#СУ СКР Омской области#Доследственная проверка#Юлия Бармина
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