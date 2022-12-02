Стоимость «коммуналки» в Омской области оказалась одной из самых высоких в России

Холодная вода по счетчикам дороже, чем в СФО на 4 рубля, 87 копеек. Дороже чем в РФ почти на 8 рублей. По сравнению с началом года ценник вырос на 10,3%. Если расчет вести за человека, а не по счетчику, то так еще дороже. В среднем по СФО меньше ценник на 112 рублей и 30 копеек, а в среднем по России дешевле на 108 рублей и 11 копеек. Но тут стоит отметь, что в цену включено сразу и водоотведение.