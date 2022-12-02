Стоимость «коммуналки» в Омской области оказалась одной из самых высоких в России

По данным сайта iМониторинг, все коммунальные услуги в Омской области оказались дороже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. 4 категории даже дороже, чем в среднем по России.
Похвастаться может отопление, по нему омский ценник выходит дешевле, чем в среднем по РФ на 3 рубля и 62 копейки. Горячая вода дешевле на 33 рубля и 12 копеек, если рассчитывать с человека. А если по счетчикам, то дешевле на 5 рублей, 56 копеек. Неожиданно упал ценник на электроэнергию по сравнению с началом года, был на 2,5% дороже. Данные приводятся за середину ноября.
Вся остальная динамика говорит не в пользу региона. В чем-то мы держимся близко к «золотой середине», а где-то ценник выше среднего значительно:
Холодная вода по счетчикам дороже, чем в СФО на 4 рубля, 87 копеек. Дороже чем в РФ почти на 8 рублей. По сравнению с началом года ценник вырос на 10,3%. Если расчет вести за человека, а не по счетчику, то так еще дороже. В среднем по СФО меньше ценник на 112 рублей и 30 копеек, а в среднем по России дешевле на 108 рублей и 11 копеек. Но тут стоит отметь, что в цену включено сразу и водоотведение.
Водоотведение по счетчику в Омской области дороже, чем в среднем по Сибири на 8 рублей и 40 копеек, если сравнивать со всей Россией, то дороже на 5 рублей и 34 копейки.
Горячая вода стоит меньше, чем в среднем по РФ, зато от других сибиряков мы отличаемся не в лучшую сторону. От начала года до середины ноября цена выросла на 7,5%. За месяц с человека тариф выше, чем в среднем по СФО на 14 рублей и 17 копеек. А если смотреть на цену за куб горячей воды по счетчикам, то омичи платят на 73 рубля и 45 копеек больше.
Отопление вырвалось вперед с рекордом. Хотя омский ценник ниже среднего по РФ, но зато выше среднего по Сибири аж на 420 рублей и 60 копеек. Также рост тарифа с начала года составил 7,3%.
Электричество хоть и стало за год дешевле по данным системы мониторинга, но в среднем по СФО за 100 квт. ч. омичи платят больше почти на 139 рублей. Тут мы близки к среднему по России уровню цен, но и их «обгоняем» на 2 рубля и 33 копейки.
Напомним, что в этом году новые тарифы вступили в силу с 1 декабря из-за необходимости обеспечить нужды ресурсоснабжающих организаций. Изначально должны были рассматривать повышения только летом следующего года. Теперь же омичи получат «летние» квитанции уже совсем скоро, а следующее изменение тарифов обещали проводить по расписанию — летом 2024 года.