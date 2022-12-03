Сергей Шелест рассказал, почему в омских школах так холодно

По сообщению мэра Омска, сегодня состоялось совещание по поводу теплоснабжения омских школ, в котором приняли участие министр энергетики и ЖКК Омской области, заместители мэра, специалисты Тепловой компании и Омск РТС, а также директора школ, на которые жаловались омичи. На совещании разбирали ситуацию по каждой школе.
«В объезд по школам пригласили специалистов МПТК, вооруженных термометрами и тепловизорами. И по приборам, и наощупь стало понятно, что батареи летом не промывались, и слои краски на них тоже теплоотдаче не способствуют. Тут не надо быть инженером, чтобы понять: если добрая часть батарей еле-еле греет — жары не жди, даже, если подача отвечает всем температурным нормам», — поделился результатами обследования учебных заведений Сергей Шелест.
В некоторых же школах промывкой батарей дело не исправишь, поэтому в ближайшее время там будут обследовать кровлю, а также решать вопрос с заменой окон, отметил Шелест.
Мэр Омска также добавил, что и дальше будет держать тему тепла в школах города на контроле.