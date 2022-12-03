Сергей Шелест рассказал, почему в омских школах так холодно

По сообщению мэра Омска, сегодня состоялось совещание по поводу теплоснабжения омских школ, в котором приняли участие министр энергетики и ЖКК Омской области, заместители мэра, специалисты Тепловой компании и Омск РТС, а также директора школ, на которые жаловались омичи. На совещании разбирали ситуацию по каждой школе.