В Омске задержали директоров газовых компаний, уличенных в мошенничестве

По сообщению СУ СКР по Омской области, 1 декабря 2022 года были задержаны директор ООО «Межоблгаз» Константин Гуляев и учредитель ООО «Межоблгаз» и ООО «Юза», директор ООО «Юза-Инвест» Дмитрий Панченко, подозреваемые в хищении денежных средств граждан.
В течение года, зная о том, что догазификация в населенных пунктах осуществляется бесплатно, подозреваемые заключали с омичами договоры на возмездной основе. Общая сумма, собранная таким путем с омичей, составила больше 3,9 млн рублей.
В настоящее время Константину Гуляеву и Дмитрию Панченко предъявлено обвинение в совершении преступления, а следствие намерено обратиться в суд, для заключения подозреваемых под стражу.
Помимо этого проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и всех причастных к этому лиц.