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В Омске задержали директоров газовых компаний, уличенных в мошенничестве

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI
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Представители компаний год брали с омичей деньги за догазификацию, хотя эти работы должны были быть бесплатными.

По сообщению СУ СКР по Омской области, 1 декабря 2022 года были задержаны директор ООО «Межоблгаз» Константин Гуляев и учредитель ООО «Межоблгаз» и ООО «Юза», директор ООО «Юза-Инвест» Дмитрий Панченко, подозреваемые в хищении денежных средств граждан.

В течение года, зная о том, что догазификация в населенных пунктах осуществляется бесплатно, подозреваемые заключали с омичами договоры на возмездной основе. Общая сумма, собранная таким путем с омичей, составила больше 3,9 млн рублей.

В настоящее время Константину Гуляеву и Дмитрию Панченко предъявлено обвинение в совершении преступления, а следствие намерено обратиться в суд, для заключения подозреваемых под стражу.

Помимо этого проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и всех причастных к этому лиц.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Газ#Подключение газа#СУ СКР Омской области
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