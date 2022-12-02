Едва не сгоревший «Триумф» в Омске начал открываться по частям

Отмечается, что в помещениях торгового комплекса до сих пор пахнет гарью, однако это не мешает омичам совершать покупки. В первый день продаж в гипермаркете продают все товары со скидкой 30%. Остальные магазины комплекса должны открыться завтра, 3 декабря.