Едва не сгоревший «Триумф» в Омске начал открываться по частям

В минувший понедельник в торговом центре «Триумф» на улице Березовского случился крупный пожар, который уничтожил имущество на складах и испортил помещения. Как сообщает «Новый Омск», уже сегодня, 2 декабря, в торговом центре заработал одноименный гипермаркет.
Отмечается, что в помещениях торгового комплекса до сих пор пахнет гарью, однако это не мешает омичам совершать покупки. В первый день продаж в гипермаркете продают все товары со скидкой 30%. Остальные магазины комплекса должны открыться завтра, 3 декабря.
Причины пожара до сих пор не озвучивались.