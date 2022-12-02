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Едва не сгоревший «Триумф» в Омске начал открываться по частям

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI

В Омске после крупного пожара открылся гипермаркет «Триумф»

Пока открылся только продуктовый гипермаркет, остальные магазины откроются в субботу, 3 декабря.

В минувший понедельник в торговом центре «Триумф» на улице Березовского случился крупный пожар, который уничтожил имущество на складах и испортил помещения. Как сообщает «Новый Омск», уже сегодня, 2 декабря, в торговом центре заработал одноименный гипермаркет.

Отмечается, что в помещениях торгового комплекса до сих пор пахнет гарью, однако это не мешает омичам совершать покупки. В первый день продаж в гипермаркете продают все товары со скидкой 30%. Остальные магазины комплекса должны открыться завтра, 3 декабря.

Причины пожара до сих пор не озвучивались.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Магазин#Гипермаркет
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