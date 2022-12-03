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В результате жуткого пожара в Омске погиб ребенок

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI
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На пожаре в Омске погиб 6-летний ребенок

По факту пожара прокуратура организовала проверку.

По сообщению омской прокуратуры, организована проверка по факту пожара в частном доме, в результате которого погиб ребенок.

Сегодня утром, 3 декабря, в доме на улице Кемеровская произошло замыкание электрической проводки, в результате чего произошло возгорание. В доме проживала семья, состоящая из четырех человек.

Во время пожара родителям удалось спасти только 2-летнего ребенка, а 6-летний ребенок, находящийся на втором этаже не смог выбраться и погиб.

На место происшествия выехал прокурор Центрального округа Омска Владимир Голубь. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Дети#Пожар с погибшими#Погиб ребенок#Прокуратура
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