В результате жуткого пожара в Омске погиб ребенок

По сообщению омской прокуратуры, организована проверка по факту пожара в частном доме, в результате которого погиб ребенок.
Сегодня утром, 3 декабря, в доме на улице Кемеровская произошло замыкание электрической проводки, в результате чего произошло возгорание. В доме проживала семья, состоящая из четырех человек.
Во время пожара родителям удалось спасти только 2-летнего ребенка, а 6-летний ребенок, находящийся на втором этаже не смог выбраться и погиб.
На место происшествия выехал прокурор Центрального округа Омска Владимир Голубь. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.