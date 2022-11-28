«Зуб на зуб не попадал». Дети в омской школе сидели на уроках в зимних сапогах

Омичка в соцсетях возмутилась отсутствием отопления в школе. Узнала она об этом после обеда, когда ребенок вернулся с занятий:
«Здравствуйте, что творится с отоплением в Октябрьском округе? Школа № 56, дети сидят на уроках в зимних сапогах и в одежде, ребенок домой пришел — зуб на зуб не попадает, говорит, что в школе нет отопления!», — опубликовали жалобу в группе «Омск ВК».
Под конец рабочего дня пресс-служба мэрии сообщила о том, что городские ресурсоснабжающие организации состояние теплосетей контролируют. Регулируют температурные режимы и в нормативные сроки устраняют повреждения теплосетей. Также в мэрии сообщили, что на штабе по жизнеобеспечению организациям рекомендовали повысить тепловую нагрузку.
Интересно, что две столь противоречивые по настроению новости были опубликованы почти одновременно. Напомним, некоторые регионы Омской области вообще оказались не готовы к зиме.