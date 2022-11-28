Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

«Зуб на зуб не попадал». Дети в омской школе сидели на уроках в зимних сапогах

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка пожаловалась в соцсетях на отсутствие отопления в школе у ребенка

Мэрия отчиталась о том, что состояние теплосетей под контролем, параметры нагрузки повышены из-за морозов. Но дети в одной из омских школ отопления не почувствовали вовсе, как сообщила обеспокоенная мама в соцсетях.

Омичка в соцсетях возмутилась отсутствием отопления в школе. Узнала она об этом после обеда, когда ребенок вернулся с занятий:

«Здравствуйте, что творится с отоплением в Октябрьском округе? Школа № 56, дети сидят на уроках в зимних сапогах и в одежде, ребенок домой пришел — зуб на зуб не попадает, говорит, что в школе нет отопления!», — опубликовали жалобу в группе «Омск ВК».

Под конец рабочего дня пресс-служба мэрии сообщила о том, что городские ресурсоснабжающие организации состояние теплосетей контролируют. Регулируют температурные режимы и в нормативные сроки устраняют повреждения теплосетей. Также в мэрии сообщили, что на штабе по жизнеобеспечению организациям рекомендовали повысить тепловую нагрузку.

Интересно, что две столь противоречивые по настроению новости были опубликованы почти одновременно. Напомним, некоторые регионы Омской области вообще оказались не готовы к зиме.

«Варваре на морозе нос оторвали». Омскую область проверили на готовность к зиме
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Мэрия#Мороз#Дети#Отопительный сезон#Жалобы#Соцсети
Подпишитесь
У «Шара» есть шанс. В Омске появилось другое место для нового конного памятника
Сегодня, 07:32
Названо количество омичей, попавших под сокращение за последние три месяца
Сегодня, 04:01
Дым столбом. В Омске рано утром произошел пожар в крупном торговом центре
Сегодня, 03:49
Глухая омичка выиграла всероссийский конкурс красоты
Сегодня, 11:18
Без записи. Экс-главе омского фонда капремонта запретили попадать в СМИ
Сегодня, 08:22
«Плоды» реформ. ОмГУ массово покидают сотрудники
Вчера, 13:54