«Зуб на зуб не попадал». Дети в омской школе сидели на уроках в зимних сапогах

Омичка пожаловалась в соцсетях на отсутствие отопления в школе у ребенка

Мэрия отчиталась о том, что состояние теплосетей под контролем, параметры нагрузки повышены из-за морозов. Но дети в одной из омских школ отопления не почувствовали вовсе, как сообщила обеспокоенная мама в соцсетях.