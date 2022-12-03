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Глава омского минэнерго взял на контроль ситуацию со взрывом в котельной

Сегодня, 12:12
Фото: 1MI
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В настоящее время принимаются срочные меры по возобновлению теплоснабжения и предотвращению разморозки здания школы.

По сообщению омского министерства энергетики, для уточнения деталей взрыва школьной котельной и принятия срочных мер по возобновлению теплоснабжения на месте происшествия работают министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко, а также министерство региональной безопасности и МЧС.

В настоящее время из-за случившегося отключены шесть частных домов и школа. Население обеспечено альтернативным теплоснабжением — печным и электроотоплением. А по зданию школы проводятся оперативные мероприятия, в целях предотвращения разморозки здания.

Ситуация находится под контролем министра энергетики и ЖКК Владимир Шнипко.

Омский Роспотребнадзор прокомментировал взрыв в школьной котельной.
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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омская область#Марьяновский район#Котельная#Взрыв#Омская школа#Отопление
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