Глава омского минэнерго взял на контроль ситуацию со взрывом в котельной

По сообщению омского министерства энергетики, для уточнения деталей взрыва школьной котельной и принятия срочных мер по возобновлению теплоснабжения на месте происшествия работают министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко, а также министерство региональной безопасности и МЧС.