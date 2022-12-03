Глава омского минэнерго взял на контроль ситуацию со взрывом в котельной

По сообщению омского министерства энергетики, для уточнения деталей взрыва школьной котельной и принятия срочных мер по возобновлению теплоснабжения на месте происшествия работают министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко, а также министерство региональной безопасности и МЧС.
В настоящее время из-за случившегося отключены шесть частных домов и школа. Население обеспечено альтернативным теплоснабжением — печным и электроотоплением. А по зданию школы проводятся оперативные мероприятия, в целях предотвращения разморозки здания.
Ситуация находится под контролем министра энергетики и ЖКК Владимир Шнипко.