Омский следком объявил о проверке после гибели ребенка на пожаре

В настоящее время назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти ребенка. Помимо этого, на месте происшествия работают следователи. По итогам осмотра будет возбуждено уголовное дело для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.