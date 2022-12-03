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Омский следком объявил о проверке после гибели ребенка на пожаре

Сегодня, 07:10
Фото: 1MI
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По итогам осмотра места происшествия будет возбуждено уголовное дело.

По сообщению СУ СКР по Омской области, проводится доследственная проверка по факту гибели ребенка во время пожара в частном доме.

Напомним, 3 декабря, утром, в частном доме на улице Кемеровская произошел пожар. По предварительной данным, возможной причиной пожара могло стать замыкание электрической проводки. Из горящего дома родители смогли вынести только младшего ребенка, а шестилетнего ребенка, который был на втором этаже, спасти не удалось.

В настоящее время назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти ребенка. Помимо этого, на месте происшествия работают следователи. По итогам осмотра будет возбуждено уголовное дело для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Фото: СУ СКР по Омской области
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#Юлия Бармина#Город#Общество#Новости#Омск#СУ СКР Омской области#Доследственная проверка#Дети#Пожар с погибшими#Пострадал ребенок
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