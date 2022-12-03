Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Двух омских директоров газовых компаний заключили под домашний арест

Сегодня, 10:37
Фото: Город55
Иллюстрация
Речь идет о директорах ООО «Межоблгаз» и ООО «Юза-Инвест», которые незаконно брали с омичей деньги за догазификацию.

По сообщению СУ СКР по Омской области, выбрана мера пресечения для директора ООО «Межоблгаз» Константина Гуляева и директора ООО «Юза-Инвест» Дмитрия Панченко.

Напомним, 1 декабря 2022 года директора газовых компаний были задержаны. В течение года они брали с омичей деньги за догазификацию, хотя эти работы должны были быть бесплатными. Общая сумма, собранная таким путем с омичей, составила больше 3,9 млн рублей.

Сегодня, 3 декабря, по инициативе следствия суд избрал меру пресечения — домашний арест.

В настоящее время расследование продолжается.

В Омске задержали директоров газовых компаний, уличенных в мошенничестве
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Суд#Новости#Омск#Газ#Подключение газа#СУ СКР Омской области
Подпишитесь
Омский следком объявил о проверке после гибели ребенка на пожаре
Сегодня, 07:10
В школе в Омской области отопительный котел взорвался и покалечил мужчину
Сегодня, 09:40
Массовые сокращения. Омская область избавится от 22 мест в правительстве
Вчера, 14:15
Омск занял 12 место по численности населения среди 16 городов-миллионников
Вчера, 11:40
В Омске задержали директоров газовых компаний, уличенных в мошенничестве
Вчера, 08:45
Дети под угрозой. Около омской школы бродят злые собаки
Сегодня, 04:15