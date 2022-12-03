Двух омских директоров газовых компаний заключили под домашний арест

По сообщению СУ СКР по Омской области, выбрана мера пресечения для директора ООО «Межоблгаз» Константина Гуляева и директора ООО «Юза-Инвест» Дмитрия Панченко.
Напомним, 1 декабря 2022 года директора газовых компаний были задержаны. В течение года они брали с омичей деньги за догазификацию, хотя эти работы должны были быть бесплатными. Общая сумма, собранная таким путем с омичей, составила больше 3,9 млн рублей.
Сегодня, 3 декабря, по инициативе следствия суд избрал меру пресечения — домашний арест.
В настоящее время расследование продолжается.