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Мороз

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Будет ли еще тепло в Омской области? Рассказываем, чего ожидать от погоды
6 ноября, 02:00
Открытие нового корпуса ОмГУ, пожар в пятиэтажке и похолодание до -22. Омск в субботу
2 марта, 14:00
Спасение вахтовика, взлет цен на вторичное жилье и месяц смертей. Омск в пятницу
23 февраля, 14:50
Шел домой по сугробам. Ночью в Омской области чуть не замерз потерявшийся вахтовик
К мужчине приехал полицейский на служебном авто, помощь правоохранителя или кого-то еще ему была точно нужна.
23 февраля, 05:10
Болеют в морозы. Карантин из-за ОРВИ действует в 33 омских школах и 39 детских садах
19 февраля, 10:43
Солнечно и морозно. Мощные холода еще на неделю задержатся в Омске
Февраль продолжает бить все рекорды — грядущая неделя станет одной из самых морозных, ну, а ожидать тепла стоит только ближе к выходным.
18 февраля, 03:44
Ждут весну. В омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения из-за морозов
Представители развлекательной площадки пока не сообщили, когда карусель вновь заработает.
15 февраля, 08:55
Здравствуй, 2024-й! Как омичи встретили Новый год на улицах города
1 января, 04:31
2023
«Не хотелось бы повторения всем известной ситуации»: мэр Омска об аварии на ТЭЦ-3
Котел вышел из строя вечером 11 декабря, в Нефтяниках и на Левобережье снизили параметры отопления.
12 декабря 2023, 07:29
В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек
12 декабря 2023, 05:13
Дальше дороги нет. Путь из Омска в Северо-казахстанскую область перекрыли
Причина введения ограничения — аномальные холода.
10 декабря 2023, 14:34
Первые жертвы. Омич после банкета отправился домой без обуви и отморозил ноги
10 декабря 2023, 13:38
Осторожно! По Омску в период массового отключения отопления ударит 45-градусный мороз
7 декабря 2023, 10:52
Отогреть и «прикурить». Во сколько омичам обойдется завести замерзшее авто в мороз
7 декабря 2023, 07:52
Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
6 декабря 2023, 04:34
Осторожно. Зима не шутит! По Омской области с метелью ударят сибирские морозы до -28 градусов
2 декабря 2023, 13:13
Не торопимся паковать шубы. Синоптики пообещали омичам скорое возвращение мороза
На регион идет холодный фронт.
17 марта 2023, 10:03
В Омской области пенсионер замерз на улице до состояния комы
20 февраля 2023, 10:42
Гибель рыбаков, перекрытие Ленинградского моста, подорожание проезда в Омске
19 февраля 2023, 11:29
До 30 градусов. Омскую область ждут морозные выходные
Существенных осадков в субботу и воскресенье не ожидается.
10 февраля 2023, 05:00

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