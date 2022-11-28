Дым столбом. В Омске рано утром произошел пожар в крупном торговом центре

Сегодня, 28 ноября, в торговом комплексе «Триумф» на улице Березовского произошел пожар. Возгорание случилось в складе на первом этаже. ГУ МЧС России по Омской области получило информацию о пожаре в 6:18.
К 6:21 на место происшествия приехали первые спасатели. Они обнаружили задымление внутри здания. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Площадь возгорания составила 1350 квадратных метров.
Пожар локализовали к 8:57, его еще тушат. На месте происшествия работают 112 спасателей, 22 пожарных машины и шесть звеньев газодымозащитной службы.