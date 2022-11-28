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Дым столбом. В Омске рано утром произошел пожар в крупном торговом центре

Сегодня, 03:49
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омске произошел пожар в ТК «Триумф»

Возгорание еще тушат, на месте происшествия работает 112 спасателей.

Сегодня, 28 ноября, в торговом комплексе «Триумф» на улице Березовского произошел пожар. Возгорание случилось в складе на первом этаже. ГУ МЧС России по Омской области получило информацию о пожаре в 6:18.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

К 6:21 на место происшествия приехали первые спасатели. Они обнаружили задымление внутри здания. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Площадь возгорания составила 1350 квадратных метров.

Пожар локализовали к 8:57, его еще тушат. На месте происшествия работают 112 спасателей, 22 пожарных машины и шесть звеньев газодымозащитной службы.

Видео: ГУ МЧС России по Омской области
#Общество#Новости#Омск#Пожары#Торговый комплекс#Торговый центр#Вероника Жукова#Видео
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