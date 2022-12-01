В Омске социальные выплаты не будут отменять из-за выплат мобилизованным

Если официальные доходы взрослых членов семьи превышают прожиточный минимум, либо без уважительных причин отсутствуют, выплата семье не положена. Но, если в данной семье есть призванный на военную службу в рамках частичной мобилизации, его доходы за расчетный период из общего дохода семьи будут исключены. Также выплата будет назначена и при отсутствии дохода у мобилизованного.