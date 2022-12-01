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В Омске социальные выплаты не будут отменять из-за выплат мобилизованным

Сегодня, 08:28
Фото: 1MI
иллюстрация
Выплаты мобилизованным омичам не будут учитываться при назначении пособий для семьи с низким уровнем дохода. Если раньше семья получала помощь, деньги продолжат приходить.

Пресс-служба омского отделения ПФР сообщила, что с 1 ноября вступило в силу Постановление правительства, согласно которому ПФР не будет учитывать доходы мобилизованных граждан при оценке нуждаемости семьи.

Это касается следующих мер социальной поддержки:

  •  ежемесячная денежная выплата на ребенка от 8 до 17 лет;
  •  ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;
  •  ежемесячная выплата из средств материнского капитала в связи с рождением второго ребенка.

Такие меры поддержки предназначены для семей с низким доходом — меньше среднего прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Если официальные доходы взрослых членов семьи превышают прожиточный минимум, либо без уважительных причин отсутствуют, выплата семье не положена. Но, если в данной семье есть призванный на военную службу в рамках частичной мобилизации, его доходы за расчетный период из общего дохода семьи будут исключены. Также выплата будет назначена и при отсутствии дохода у мобилизованного.

Заявителю нужно предоставить в клиентскую службу ПФР документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации.

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#Дарья Зыкова#Пособие#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#ПФР#Постановление правительства РФ#Выплата
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