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«Дети одеваются, как на зимовку». Омская школа превратилась в холодильник

Сегодня, 04:14
Фото: 1MI

Родители пожаловались на холод в учебных классах в омской школе № 118

В соцсетях появилась жалоба от родителей, чьи дети посещают школу № 118.

Сегодня, 30 ноября, в паблике «Омск ВК» появилась жалоба от родителей, чьи дети обучаются в школе № 118. Мать одного из школьников рассказала, что в учебном заведении очень холодно.

«Дети одеваются, как на зимовку. Сегодня прошла сама по кабинетам и коридорам, температура +13…+15 градусов. Это вообще, как?» — возмутилась омичка.

Женщина рассказала, что родители неоднократно жаловались руководству школы на низкие температуры в помещениях, но никакие меры до сих пор не приняли. Она уточнила, что сейчас часть классов закрыта на карантин, а в оставшейся половине на занятия не ходят по 10-12 человек из каждого класса.

#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Дети#Школы#Тепло#Вероника Жукова
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