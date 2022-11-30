«Дети одеваются, как на зимовку». Омская школа превратилась в холодильник

Сегодня, 30 ноября, в паблике «Омск ВК» появилась жалоба от родителей, чьи дети обучаются в школе № 118. Мать одного из школьников рассказала, что в учебном заведении очень холодно.
«Дети одеваются, как на зимовку. Сегодня прошла сама по кабинетам и коридорам, температура +13…+15 градусов. Это вообще, как?» — возмутилась омичка.
Женщина рассказала, что родители неоднократно жаловались руководству школы на низкие температуры в помещениях, но никакие меры до сих пор не приняли. Она уточнила, что сейчас часть классов закрыта на карантин, а в оставшейся половине на занятия не ходят по 10-12 человек из каждого класса.